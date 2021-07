El primer Gobierno del mundo en comprar Pegasus fue el de Calderón: Proceso

Al expresidente Felipe Calderón y a sus cercanos los espió el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Machetazo a caballo de espadas: su administración fue la primera del mundo en adquirir el software Pegasus, revela esta mañana la revista Proceso.

De acuerdo con el periodista Mathieu Tourliere, de Proceso, pocos días después de las elecciones del 5 de junio de 2016, un cliente mexicano del software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, empresa líder en el mundo del ciberespionaje, ingresó en la plataforma los números telefónicos de Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), y de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ambos líderes presidenciales hacia 2018.

Sin embargo, añade, Zavala no fue la única blanco de espionaje, pues su hermano Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo y su sobrina Mariana Gómez del Campo también fueron ingresados a la plataforma Pegasus, mientras que Luisa María Calderón, hermana del exmandatario, fue espiada a principios de 2017.

La revista Proceso también señala que meses después, la agencia seleccionó el número de su asistente Jorge Camacho Peñaloza y de Daniel Vázquez García, quienes posteriormente jugarían un papel en la campaña de Zavala.

Por su parte, Felipe Calderón dijo al medio que “aunque no me sorprende, me sigue pareciendo una injustificable violación a los derechos más elementos de libertad y privacidad (…) es inaceptable en cualquier caso, un signo ominoso y opresivo que dibuja vocaciones dictatoriales y antidemocráticas”.

En el trabajo del periodista Mathieu Tourliere se menciona que las críticas de Felipe Calderón hacia el espionaje ilegal contrastan con la política que implementó su Gobierno mientras éste era Presidente de México, pues el Gobierno de Calderón fue el primero en el mundo en comprar el software Pegasus, el cual fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2011.

Asimismo, el reportaje arroja que durante su mandato tuvo como brazo derecho a su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien no sólo armó un complejo sistema de espionaje, sino que también fue un actor de la industria de las tecnologías de vigilancia de origen israelí, junto con su socio Mauricio Samuel Weinberg.

“Poco tiempo después de ingresar los números de los más cercanos a Calderón, la agencia de Gobierno seleccionó en reiteradas ocasiones el número de celular de Anaya, quien en 2017 lo denunció públicamente, en un reportaje de The New York Times publicado una semana y media después del informe ‘Gobierno Espía’, que revelaba cómo el Gobierno de Peña Nieto había usado Pegasus para atacar los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos”, agrega el periodista.

Por otro lado, la revista Proceso también da más detalles sobre el software espía en México, pues entre 2016 y 2017 agencias del Gobierno de Peña Nieto ingresaron a los números telefónicos de líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Así, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, Ricardo Anaya Cortés, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, y todos los demás presidentes del PRD desde 2012, el propio Claudio X. González, fueron blancos de agencias gubernamentales que operaban Pegasus”, destaca el texto de la revista Proceso.

