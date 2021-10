“El PRI tiene una oportunidad histórica para definirse”, dice AMLO en caso de que aprueben su reforma al Sector Eléctrico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene una oportunidad histórica para definirse con la reforma al Sector Eléctrico, la cual fue enviada al Congreso de la Unión la semana pasada.

López Obrador aseguró que al PRI le queda el camino de seguir con las privatizaciones o de preservar a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como plantea la iniciativa.

“Ahora que presentamos la iniciativa el PRI tiene una oportunidad para definirse: va a seguir con el Salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, el presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México”, expresó

“Es un momento de nuevo definitorio, vamos a ver que resuelven, es una oportunidad histórica para el PRI de definición, es decir, nos olvidamos que esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota: el Salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores”, expuso.

En los últimos días, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han reiterado al PRI para que se manifieste en contra de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, y que se mantengan bajo los lineamientos de la alianza Va por México.

“Cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición, otra oportunidad para definirnos. Si estamos porque se conserven como empresas públicas, Pemex y la CFE, o queremos desaparecerlas como se ha intentado en todo lo que fue el periodo neoliberal”, dijo el mandatario mexicano.

“Nosotros consideramos que lo que más le conviene al país es que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas; que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo: los llamados gasolinazos, que no siga aumentando el precio de la luz como era antes”, refirió.