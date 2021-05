‘El PRI robaba pero daba’, dice candidato de Va por México en Chiapas

“El PRI robaba, decían, mal hecho, pero daba. Estos roban y no dan nada”, dijo en Chiapas, el candidato a la presidencia municipal de Tapachula de la alianza Va por Tapachula, César Amín González Orantes.

González Orantes, candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula de la alianza Va por Tapachula, conformada por el PRI, PAN y el PRD, estuvo en la Colonia Azteca de esa ciudad fronteriza, donde dijo que uno de los principales problemas es la inseguridad, pero se comprometió a poner orden cuando sea el nuevo alcalde.

Dijo que Morena no debe pedir el voto, lo que debe pedir es perdón, pues los tapachultecos están abandonados, como extraños en su propia casa y que su propuesta es la verdadera oposición, pues los demás partidos son paleros de Morena.

Ante la multitud, dijo que no llegará a transformar nada sino a componer lo que no sirve, que no promete hacer de Tapachula un Dubai pero que hará todo lo posible porque la gente tenga seguridad.

Información de Vanguardia