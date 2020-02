El Presidente no tiene intención de dar manotazo en el INE, pero sí grupos cercanos a él: Córdova

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, no quiere dar un manotazo al Instituto Nacional Electoral (INE), pero sí hay grupos cercanos a él con esa intención, señaló Lorenzo Córdova Vianello, el consejero electoral del organismo.

“¿López Obrador quiere darle un manotazo al instituto que usted dirige?”, le preguntaron durante el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez. “De ninguna manera. Estoy convencido, por su trayectoria, que él no tiene intenciones de capturar al órgano electoral”, respondió Córdova Vianello.

“¿Quién entonces?”, cuestionaron al funcionario. “Son grupos políticos. El Presidente en sus conferencias, cada vez que se presenta una Reforma, les ha dicho que no”, contestó Vianello.

“¿Como Irma Eréndira Sandoval?”, le dijeron. “Sí”, respondió, aunque no dio más detalles.

“Había habido pretensiones, pero cuando se oficializó para que el INE entregara a la Secretaría de Gobernación datos, dijimos no. El Presidente dijo que no. Estoy convencido”, añadió.

El 6 de febrero, en medio de cuestionamientos contra Lorenzo Córdova Vianello, el Consejo General del INE aprobó la reelección de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo para un periodo de seis años más, por lo que en total el funcionario estará en ese cargo por 18 años. Sobre eso también fue cuestionado en “Los Periodistas”.

“No es lo mismo el IFE que el INE. El INE hace cosas distintas. Hace seis años, cuando nos nombraron consejeros, el Secretario Ejecutivo del IFE todavía tenía varios meses de mandato. Ese mandato terminó cuando el INE desapareció. No hay un hilo de continuidad. La ley prevé que puede ser reelecto para un segundo periodo de seis años”, dijo Vianello.

“Afortunadamente sí hay una afinidad ideológica. Somos gente de izquierda. Tiene que haber una cercanía en términos de la concepción del Instituto. Por eso el Presidente propone al Secretario Ejecutivo”, añadió el consejero presidente.

“Imaginemos que el día 4 de abril, cuando tendrían que estar nombrados nuevos consejeros, la cámara no los ha nombrado. Ha pasado. Edmundo tiene el reconocimiento. No he escuchado una voz sobre su incapacidad”, agregó.

Córdova Vianello dijo que nunca, como en los últimos meses, había visto intentos de tan diversa índole para proteger una captura política del órgano electoral.

Sobre los altos sueldos de los funcionarios del INE, Córdova dijo que fueron ellos los primeros que plantearon bajárselos. “Decidimos tomar medidas de austeridad, mismas que aún no se hacen otros lugares”, aseguró.

Fuente: Sin Embargo