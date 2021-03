“El presidente está mal informado”: Rosario Robles dice que no está obligada a devolver dinero de la “Estafa maestra”

Rosario Robles aclaró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ella no está acusada por delitos de corrupción, sino por haber sido omisa ante el desvío de recursos en el caso de la “Estafa maestra”, de ahí que tampoco debe reparar el daño ni devolver el dinero “robado”.

“Las declaraciones de hoy demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo q no supone reparación del daño”, publicó la ex funcionaria en su cuenta de Twitter.

El presidente comentó durante su conferencia de este viernes que Rosario Robles debía devolver los recursos malversados y obtener su libertad, de la cual está privada desde hace más de un año.

“Eso lo ve la Fiscalía. Sí, como regla nosotros planteamos que en donde se demuestre que hubo corrupción, tiene que haber reparación del daño. Pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, que se consiga lo más que se pueda”, señaló.PlayEl Jefe del Ejecutivo insistió que para alcanzar un acuerdo, Robles tendrá que regresar “lo que se sustrajo indebidamente”, pero enfatizó que es un asunto de la FGR (Video: Gobierno de México)

A pesar de que López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República llevaba el caso, no dejó de manifestar su opinión al respecto. Ahora la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lamentó que el presidente interfiriera en un proceso judicial, es decir, fuera del ámbito del Ejecutivo.

“Lamentable q se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, aseveró Rosario Robles.

Fuente: Infobae