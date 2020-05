“El New York Times es un medio famoso, pero con poca ética”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el diario estadounidense New York Times es un periódico famoso pero con poca ética, esto luego de la nota que sacó sobre el presunto ocultamiento de los muertos por coronavirus o COVID-19.

“Salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios en México, nada más que ahora es el New York Times. El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética, ahora es evidente no hicieron un buen trabajo”.

La semana pasada una publicación de The New York Times indicó que el gobierno mexicano no estaría informando de miles de muertes por COVID-19 que se estarían registrando en Ciudad de México, ante esto, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia de la República, aseguró que el Gobierno de México no oculta cifras, ni información sobre contagios o fallecimientos por coronavirus. Garantizó que hay “transparencia total y datos abiertos” sobre el número de casos.

“El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, escribió en sus redes sociales.