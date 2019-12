“El Mañanero” estará de vuelta en 2020: Brozo anuncia su regreso el próximo 6 de enero

“El Mañanero” estará de vuelta en 2020, así lo anunció esta mañana Brozo quien confirmó que el programa regresará al aire el próximo 6 de enero.

En un mensaje publicado en Instagram, Víctor Trujillo agradeció a todo su público por acompañarlo a lo largo de 2019 y aprovechó el mensaje para confirmar que estará de vuelta con su programa.

El payaso tenebroso no dio detalles sobre en que televisora o radiodifusora reaparecerá. En días pasados, surgió un rumor sobre su posible regreso a TV Azteca, luego de que el comentarista deportivo Luis García compartiera una fotografía donde se veía al comunicador de espaldas.

El pasado 29 de noviembre, Víctor Trujillo anunció el fin de su programa radial “El Mañanero”.

Durante su programa, Víctor Trujillo informó que esta decisión fue tomada en conjunto con la estación de radio (105.3 FM) donde era transmitido.

“Aprovecho para comunicarles, mis niños y mis niñas que nosotros, aquí en ‘ElMañanero‘, estamos en semana de despedida. El próximo viernes será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto”, mencionó Trujillo en su personaje de “Brozo”.

Con el regreso de “El Mañanero”, Brozo continuará con una trayectoria de más de 25 años al frente del programa.

Fuente: Sin Embargo