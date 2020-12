El llamado fue a Tulum. Y cientos fueron. Mexicanos y extranjeros. Resultó una terrible fiesta COVID

Ni siquiera podía levantarme de la cama”, relata Michelle. Estaba experimentando los síntomas de la COVID-19, fiebre, fatiga y pérdida del gusto y el olfato. Una semana atrás había asistido al Art With Me, festival que se llevó a cabo en Tulum entre el 11 y 15 de noviembre. Y asegura que fue ahí, en Quintana Roo, donde enfermó.

Al Art With Me, un festival internacional de arte, música y cultura “que tiene el fin inspirarnos a estar más conectados con nosotros mismos y crear consciencia en torno a diversas problemáticas ambientales que nos afectan a nivel local y mundial”, asisten cientos de jóvenes desde 2018. Van mexicanos y extranjeros. Este año se hizo otra vez. The Daily Beast, un periódico estadounidense, recoge los testimonios de invitados que aseguran haber contraído el SARS-CoV-2 ahí.

“Servían comida, todos bocadillos de barbacoa abiertos. Todos agarraban con las manos ”, dice Michelle. “Todo lo que diré es que no había una sola máscara y me enfermé más de lo que nunca en toda mi vida después de esa fiesta”, agrega. Sus palabras son citadas por Marlow Stern.

De acuerdo con el sitio oficial del festival, Art With Me es “un viaje inmersivo de cinco días que incluye trascendentales instalaciones de arte, experiencias de arte interactivo, inspiradoras conferencias, pop-ups culinarios, fiestas inolvidables, íntimos conciertos en vivo, talleres de bienestar y salud y muchas actividades para los niños”. Este año, parece, también incluyó un riesgo innecesario: reunir a multitudes en un país que ha superado las 110 mil muertes por la COVID-19

Las fotografías que el festival compartió en redes sociales durante noviembre respaldan lo dicho por los testigos: había medidas, pero que se relajaban. Las imágenes muestran a niños jugando a centímetros de otros, a personas que llevaban tapabocas mal colocados, a decenas reunidos en espacios muy pequeños

Be Svendsen, un DJ danés que habría participado en una de la noches del festival, dijo al The Daily Beast que él también contrajo la COVID-19 en el paradisiaco Tulum. Otro DJ mexicano aseguró al periódico que también se enteró de casos en las playas de Tulum.

La publicación estadounidense buscó a los organizadores del festival para que dieran su versión de los hechos. No obtuvo respuesta. Antonio Romero, administrador de un hospital en Tulum, dijo al periódico que recibieron a “varias personas” que asistieron al evento masivo con COVID-19.

En la página oficial del festival se desglosan los lineamientos a seguir para evitar la propagación de la COVID-19. “Las máscaras serán obligatorias para todos cuando no coman ni beban dentro del evento. La seguridad hará cumplir estas pautas durante todo el evento, pero pedimos que todos asuman la responsabilidad por nuestra salud y seguridad colectivas”, dice. Pero no se respetó, según lo relatado a The Daily Beast.

El Gobierno mexicano reportó el lunes un total de 110 mil 074 muertes y un millón 182 mil 249 casos de la COVID-19 al registrar 357 nuevos decesos y 6 mil 399 contagios en la última jornada. Al presentar el informe técnico, la Secretaría de Salud reconoció que el número de casos estimados es de un millón 354 mil 056 al incluir aquellos que esperan una prueba confirmatoria, aunque argumentó que solo 5 por ciento están activos, lo que equivale a 67 mil 513 personas con síntomas en las últimas dos semanas.

La hospitalización general alcanzó el 40 por ciento a nivel nacional, con Ciudad de México a la cabeza con 75 por ciento de sus camas ocupadas, el único estado fuera del nivel de seguridad. “Sería esta la única entidad que está rebasando este 70 por ciento de nivel de seguridad, que además le ha llevado en las últimas semanas a incrementar sus trabajos de reconversión y expansión hospitalaria”, expuso José Luis Alomía, director general de Epidemiología. El funcionario enunció que otros siete estados también tienen más de 50 por ciento de ocupación general: Guanajuato, Estado de México, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila y Baja California.

Fuente: EFE