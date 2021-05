El INM vigila fronteras (aire, mar, tierra) por si Cabeza llega o sale

El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una Alerta Migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para informar a la Fiscalía General de la República (FGR) si el Gobernador de Tamaulipas ingresa o sale del país.

El INM, que depende de la Secretaría de Gobernación, explicó que fue la FGR quien pidió la alerta.

“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”, detalló el INM en un comunicado.

Aunque la FGR no se ha pronunciado sobre una orden de aprehensión que solicitó contra Cabeza de Vaca, los morenistas Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velazco confirmaron esta tarde que la dependencia liderada por Alejandro Gertz Manero obtuvo la orden por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Un funcionario del Gobierno federal con conocimiento del caso, y quien pidió no ser identificado por ser un proceso penal abierto, dijo a The Associated Press que un Juez federal libró la orden de aprehensión este miércoles.

La orden de arresto, solicitada por la Fiscalía General al Juez, ocurre en momentos en que el Congreso federal y el de Tamaulipas se mantienen enfrascados en una controversia jurídica en torno a la inmunidad política del Gobernador y, por consiguiente, de si puede ser detenido.

La Cámara de Diputados aprobó aprobó el 30 de abril retirar el fuero a García Cabeza de Vaca, una de las principales figuras de la oposición en el país y militante del Partido Acción Nacional. Horas después, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la decisión, lo cual ha provocado confusión sobre la inmunidad del Gobernador.

Además, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó hoy que ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza el Gobernador tamaulipeco y que estaría conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

Nieto Castillo dijo que buscarán determinar si desde la red del Gobernador o del Gobierno que encabeza se financiaron de forma ilícita campañas electorales, por lo que adelantó que la UIF podría presentar más denuncias.

PAN: MANIPULAN A LA FGR

Los senadores de Acción Nacional criticaron al Gobierno federal por orquestar una “persecución política con fines electoreros” contra el Gobernador de Tamaulipas. Los legisladores consideran que la FGR ha sido manipulada “para golpear a la oposición”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó a Morena de actuar de manera desesperada “por su fracaso y por perder la mayoría en la Cámara de Diputados”.

En el mismo sentido se pronunció esta tarde la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), que llamó a respetar el fuero de Cabeza de Vaca, beneficio que, aseguran, ya fue defendido por la SCJN. Los mandatarios también pidieron que ningún actor público utilice las leyes de manera “autoritaria”. La petición fue replicada en Twitter por el Gobernador Cabeza de Vaca.

–Con información de AP.