“El INE está convertido en el supremo poder conservador”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “extraño” el hecho que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya cancelado sus registros a varios candidatos de Morena, entre ellos a los aspirantes a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

López Obrador calificó que el INE se asumió como “supremo poder conservador“, el cual decide quiénes son candidatos y quiénes no.

“Sí es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplica”, declaró.

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por no entregar los gastos de precampaña.

También al candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, quien tampoco entregó gastos de precampaña.

Ambas decisiones pueden ser revertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, el proyecto impone al partido Morena, por la omisión en la presentación de los informes de ingresos y gastos de sus precandidatos, una multa por 6 millones 573 mil 391.97 pesos.

López Obrador apuntó que este tipo de acciones son un atentado a la democracia, es juego sucio, es antidemocrático”.

“Siempre voy a defender a la democracia y no voy a aceptar que por intereses cupulares, por intereses de la ‘maleantada’, de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir”, expresó