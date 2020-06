El IMSS llama a proteger los ojos de contagio por COVID-19; emite recomendaciones para cuidarlos

Durante la emergencia sanitaria poco se ha hablado del cuidado que se debe tener con los ojos para evitar el contagio de la COVID-19 por la vía ocular, por ello especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendaron realizar un lavado con suero fisiológico o lágrimas artificiales, para eliminar en lo posible la presencia del virus.

“Si bien es cierto que se ha dicho que no se deben de tocar, también es importante resaltar el no frotarlos, usar gafas de protección, ya sean con graduación o de sol”, precisó la doctora Mónica González Espinosa, oftalmopediatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 A “Troncoso”.

La especialista señaló que el tema del cuidado que se debe tener con la vía ocular, ha sido retomado en pocas ocasiones, dando prioridad a la sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavado de manos.

González Espinosa sugirió estar atentos ante la posibilidad de que se presenten signos y síntomas de conjuntivitis tras un posible contacto, así como ante la aparición de síntomas respiratorios.

Al respecto, Jaime Álvarez Delgado, especialista en cornea, recomendó evitar el uso de lentes de contacto y en caso de que éstos sean indispensables, realizar una estricta limpieza de manos antes de ponerlos o quitarlos.

Asimismo, Álvarez Delgado dijo que durante el confinamiento se debe tener un estricto cuidado ocular, debido a la creciente exposición a las pantallas o la lectura.

“Permanecer todo el día en casa puede no ser tan favorable para los ojos, ya que los dispositivos móviles son acompañantes perfectos en el tiempo que vivimos” recalcó.

El especialista acentúo que pasar largo tiempo frente a la pantalla de la computadora o celular puede producir un gran resequedad ocular por la tendencia a disminuir inconscientemente el número de parpadeos, por ello sugirió descansar cada cierto tiempo y parpardear frecuentemente pata ayudar al parpardeo reflejo, mismo que se ha vuelto más lento por efecto de la pantalla.

Fuente: Sin Embargo