El hombre que agredió a maestra de la UAEM es del PAN-Edomex; se expulsará, dice el dirigente local

El hombre que violentó a una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) durante una clase en línea es militante de Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, confirmó el partido.

El partido se deslindó del hombre identificado como Octavio e informó que lo expulsará, de acuerdo con un comunicado citado por la agencia Quadratin.

Jorge Inzunza Armas, dirigente de Acción Nacional en el Estado de México, calificó como “cobarde” la agresión a la docente de la Escuela Preparatoria “Dr. Angel María Garibay”, que pertenece a la UAEM.

En el comunicado citado por Quadratin, el panista también pidió a la Fiscalía de la entidad actuar de forma inmediata en el caso.

Usuarios de redes sociales identificaron a quien sería el agresor de la maestra y difundieron su fotografía. Las versiones difundidas por los internautas señalan que el hombre es licenciado en derecho.

La UAEM también condenó la agresión a la profesora en un comunicado que difundió ayer. La universidad calificó como “lamentable” lo ocurrido, aseguró que la docente se encuentra bien y que ya le brinda acompañamiento psicológico, también se comprometió a estar al pendiente de lo que necesite.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación de oficio por violencia familiar por este caso.

La Comisión de Derechos Humanos de la entidad también se pronunció, informó que inició la queja acumulada número CODHEM/AE/IG/56/2021 para garantizar la protección de la profesora.

LA AGRESIÓN

Alumnos de la Preparatoria “Dr. Angel María Garibay” denunciaron la agresión de la que fue víctima una de sus profesoras de inglés.

La clase de inglés fue interrumpida cuando un hombre comenzó a reclamarle a la profesora porque tomó su equipo de cómputo, de acuerdo con la información disponible, el agresor sería pareja de la docente.

“O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre! Me chingaste el puto ratón!”, le gritó el hombre. La maestra le contestó: “¡Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Déjame cortar la clase, déjame cortar la clase! Ya escucharon, ¡déjenme avisarles!”.

Después de escuchar lo sucedido, los estudiantes cuestionaron si la maestra estaba bien, pero no obtuvieron respuesta.

Además, denunciaron la agresión y publicaron en redes un video en el que se escucha cómo el hombre habría golpeado a la profesora.

El caso indignó a estudiantes y mujeres, quienes protestaron la noche de ayer en las puertas de la preparatoria, ubicada en Toluca, Estado de México.

Las mujeres pegaron carteles con mensajes de apoyo en las puertas de la institución.

Fuente: Sin Embargo