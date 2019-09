“El elefante ya está en pie, pero hace falta que camine”: López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración “ya logró poner de pie al elefante”, pero hace falta que camine más rápido.

Por esa razón, llamó a todos los mexicanos a trabajar en alcanzar el objetivo ya que si bien como presidente emite órdenes, mucha veces lo mandatado tarda mucho en concretarse.

“Yo necesito del apoyo de ustedes, de que me ayuden porque recibimos un elefante echado y reumático, ya logramos pararlo eso sí, falta empujarlo para que camine y cuesta trabajo hacerlo caminar (…) a veces uno toma una decisión de que quiero que se haga esto y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se lleva a cabo la orden, se acata pero no se cumple y hay que estar diario, diario, ya ven que yo soy un poco perseverante, eso me ayuda mucho”, destacó en la tierra del general Felipe Ángeles, a quien prometió “no fallarle a su pueblo.

Lo anterior fue reconocido por el mandatario mexicano al encabezar el último recorrido por los hospitales rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Hidalgo.

En este marco, ratificó su compromiso de mejorar las instalaciones del nosocomio rural de Zacualtipán, así como renovar el equipo médico que ya “está para el museo” y cubrir la falta de médicos y enfermeras.

Ante la presencia del gobernador Omar Fayad Meneses, el presidente también adelantó que el dinero que se obtenga por la venta del avión presidencial será destinado para resolver los problemas de abastecimiento de agua en la región.

“Tan luego se enteren que ya se vendió el avión presidencial (…) empiecen a pensar de que pronto va a llegar el apoyo para que no padezcan por el agua, vamos a buscar la manera de que no padezcan lo del agua” subrayó ante personal del IMSS.

Otro de los compromisos asumidos por el presidente en su visita a la sierra hidalguense consistió en que al finalizar su sexenio quedará terminada la carretera que comunique esta zona del estado con Pachuca, la capital.

Reveló que ya le dio instrucciones al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que cada año, no le falte el presupuesto a esta obra de Huejutla tan necesaria para los pobladores de esta región.

Finalmente, ratificó su compromiso de seguir combatiendo la corrupción en el gobierno para generar ahorros y no contratar deuda ni en este ni en el próximo año