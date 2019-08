El Edil poblano que llamó “sucias” a las mujeres se disculpa; no fue para todas, dice

Carlos Peredo Grau, Alcalde de Teziutlán, Puebla, llamó cobardes y sucias a madres solteras por no cuidar de forma correcta a sus hijos, de acuerdo con medios nacionales el Edil aclaró hoy en que conferencia que el mensaje no fuer para todas las mujeres y aseguró refiereque sus adversarios editaron el audio y lo sacaron de contexto para desprestigiarlo.

“Quiero decirlo públicamente, les quiero decir que me referí a un grupo de mujeres que, no obstante de que están violando a sus hijos, no vienen a denunciar, y que son las abuelitas las que vienen a denunciar”, se defendió hoy en conferencia.

Mientras que en el audio difundido por una organización se le escucha decir al político: “A veces le digo a las muchachas: para qué quieren al marrano si nada más se van a comer un pedazo de chorizo o de longaniza.

“Porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas, y quién le entra ahí, la abuelita, vamos a llamarlas ‘superabuelitas’, porque esas sí no se dejan, son las de antes, las que traen otros valores”, continúa.

Peredo Grau aseguró hoy en conferencia de prensa que la frase que soltó en una reunión con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, no fue para todas las mujeres, sino para aquellas que no denuncian las violaciones sexuales de terceros contra sus hijos.

“Entonces cuando yo uso las palabras, a lo mejor no usé las palabras adecuadas, por eso quiero públicamente hacer una disculpa a todas las mujeres que en un momento determinado pudieron sentirse ofendidas. […] Tendré mejor cuidado de no expresarme de esa manera, pero quiero aclarar que no generalicé a todas las mujeres, cuando hice mal uso de esas palabras me referí a las mujeres que están afuera sufriendo, mujeres que están siendo amenazadas, abusadas por hombres malos y que están haciendo violaciones de menores, ese fue el tema de fondo”, externó.

También aseguró que el audio fue editado por adversarios políticos y acusó un ataque de esa índole en contra de su trabajo. El dirigente Municipal manifestó, que existe un compromiso con las mujeres de Teziutlán y que seguirá siendo prioridad el apoyo que se está dando desde el inicio de su administración, siendo los grupos vulnerables donde se prestará mayor atención.

El audio fue publicado por la organización civil “Mujeres sin Miedo” el pasado 14 de agosto, con la exigencia adjunta de su revocación de mandato.

Carlos Peredo Graue arribó por tercera ocasión al frente de este Ayuntamiento tras ganar las elecciones con el partido local Compromisos por Puebla, pues anteriormente estuvo bajo las siglas del PRI en los trienios 2005-2008 y 2011-2014.

–Con información de Periódico Central