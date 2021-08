“El diálogo fue para bien”: AMLO dio detalles sobre llamada con Kamala Harris

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un adelanto sobre los resultados de su llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que el diálogo “fue para bien” y detalló que se trataron los temas de la completa apertura de la frontera común, migración y cooperación en la lucha contra la enfermedad de coronavirus.

Aunado a esto, el tabasqueño indicó que este martes se informará ampliamente sobre la conversación bilateral. Cabe señalar que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, estuvo presente en la llamada.“Volvimos a conversar con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. En buenos términos, tratamos el asunto migratorio, la completa apertura de la frontera norte para reactivar nuestras economías y continuar con la mutua cooperación para enfrentar la pandemia de #COVID19″

“Mañana informaremos con más precisión, pero adelantamos que el diálogo fue para bien”, agregó. El presidente López Obrador detalló que se trató lo relacionado con la completa apertura de la frontera común, migración y cooperación en la lucha contra la enfermedad de coronavirus (Foto: Twitter@lopezobrador_)

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, estuvo presente en la llamada.

“Acompañé al Sr. Presidente López Obrador durante su llamada cordial con la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris”, escribió el canciller.

Esto luego de que el pasado domingo, durante un evento en Ciudad Juarez, Chihuahua, el mandatario asegurara que las relaciones bilaterales entre ambas naciones son buenas, de respeto a la soberanía y de cooperación para el desarrollo.

“El lunes tengo una llamada telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris, para tratar asuntos entre los dos países, hemos llevado una buena relación, como sucedió cuando estaba el presidente Donald Trump, ahora, con el presidente Biden, es buena relación con Estados Unidos.

Una relación de respeto a nuestra soberanía y de cooperación para el desarrollo, vamos a conversar el lunes para darle continuidad a una agenda de colaboración conjunta”. El mandatario mexicano aseguró que las relaciones bilaterales entre ambas naciones son buenas (Foto: Twitter / @lopezobrador_)

En tanto, reveló que próximamente se recibirán más vacunas contra COVID-19 de Estados Unidos. Asimismo, se comprometió a seguir donando antígenos a países pobres de la región, tales como Paraguay, Bolivia, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

“Estoy seguro que vamos a recibir apoyos adicionales, hay compromisos para que tengamos más vacunas, que entregue el gobierno de Estados Unidos.

Quiero también aprovechar para comentar que ,así como nosotros recibimos estas donaciones, estamos también apoyando a otros países con vacunas. Hemos enviado vacunas a Paraguay, Bolivia, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, y vamos a seguir ayudando a los pueblos más pobres de nuestra América”, expresó el titular del Ejecutivo federal. López Obrador adelantó que el gobierno estadounidense podría donar 3,500,000 dosis del biológico desarrollado por Pfizer-BioNTech a México (Foto: EFE / Thais Llorca/Archivo)

Durante la rueda de prensa matutina de este lunes, López Obrador adelantó que el gobierno estadounidense podría donar 3,500,000 dosis del biológico desarrollado por Pfizer-BioNTech a México.

“Ya tenemos un plan en general, estas vacunas serían para reforzar ese plan y terminar en octubre de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años. Tenemos garantizadas las vacunas, pedidos y se tiene el presupuesto para tener las vacunas.

Ya estamos muy cerca de 100 millones de vacunas, estamos entre los 10 países con más abasto de vacunas en el mundo, de los 10 países”, declaró. Precisó que originalmente se había acordado que sería la vacuna de Moderna, sin embargo, su uso de emergencia todavía no está autorizado en el país.

“Y originalmente era para la vacuna Moderna y se entregaron todos los documentos para que Cofepris en México se autorizara y se usara esa vacuna que se aplica en Estados Unidos; no obstante, por alguna razón se ha demorado este trámite, no por culpa de Cofepris, sino porque no entregaron toda la documentación los de la farmacéutica”, explicó el presidente.

Fuente: Infobae