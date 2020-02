El atroz testimonio de un presunto feminicida que descuartizó a su pareja y tiró los restos al drenaje

Este fin de semana se reportó el feminicidio de una joven de 25 años en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. El crimen conmocionó por la saña con la que fue asesinada.

Erik Francisco “N”, de 46 años, fue detenido el domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego de confesar a un uniformado, que había asesinado a su pareja sentimental, una joven de nombre Ingrid, aparentemente después de haber discutido por un tema de celos.

El detenido confesó que luego de la discusión apuñaló a la joven en el cuello y la desolló. Aunque Eric tenía la ropa llena de sangre, el agente no le creyó, por lo que el hombre le pidió que lo acompañara a su domicilio.

El hombre llamó a su ex esposa para señalarle que había matado a su actual pareja (Foto: Secretaria de Seguridad Ciudadana)

Minutos después llegaron al departamento 501 de la calle Tamagno 258 donde encontraron el cuerpo de la joven totalmente desollado.

Reportes señalan que el atacante la agredió con un cuchillo de cocina, le quitó la piel del rostro hasta las rodillas; antes, aseguró, la apuñaló en al menos cinco ocasiones.

Luego, según contó el hombre, le extrajo las vísceras, por lo que de inmediato fue detenido por las autoridades y presentado ante el Ministerio Público.

El reporte de la SSC-CDMX señala que al lugar llegó también la ex esposa de Erik quien le habló por teléfono para decirle que había matado a su ex pareja, por lo que inmediatamente pidió el apoyo policiaco.

Explicó a las autoridades que tiró los trozos de su mujer al drenaje para que la gente no se diera cuenta (Foto: Secretaria de Seguridad Ciudadana)

“La puerta está semi abierta y a simple vista notamos que en el suelo había manchas hemáticas y al dar un paso al interior vemos del lado derecho en la sala del departamento a una distancia aproximadamente a dos metros se encuentra el cuerpo de una mujer en posición cubito dorsal totalmente desollada”, detalla.

Sobre los sucesos se abrió la carpeta de investigación CI-FCIH/2/UI-1C/D/00059/02-2020. El hombre, quien se dijo de profesión ingeniero civil, dijo que había consumido drogas y luego “le entró el diablo”, por lo que, aseguró, no se acordaba de lo sucedido.

Este lunes se dio a conocer un video en el que el policía le hace las primeras preguntas al presunto responsable en las que aseguró que todo empezó porque ella “se enojó porque yo estaba tomando” y no por celos.

En la grabación se escucha:

—¿Y por qué le hiciste eso a tu esposa?

—Te digo que empezamos a discutir. Seguimos discutiendo y empezamos a forcejear. Después me dijo que me quería matar y le digo ‘Mátame’. Y que saco el cuchillo y le digo ‘De una vez’, y fue cuando primero como que me lo enterró. Le digo: ‘Dale más fuerte de una vez’ y me pegó como dos veces más.

—¿Y por qué la destazaste?

— No quería que nadie se diera cuenta.

—¿Cómo fue que la mataste?

—Con ese mismo cuchillo que me golpeó: se lo enterré por el cuello.

—¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas, la carne que le quitaste?

—Le digo que al drenaje.

—¿Por qué querías ocultar los hechos?

—Por vergüenza, miedo

El hombre fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para el delito de Homicidio, definirá la situación jurídica del detenido e iniciará con las investigaciones correspondientes.

Infobae