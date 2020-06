El asesinato del Juez Uriel Villegas en Colima fue un crimen de Estado, asegura Arturo Zaldívar

Los asesinatos del Juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, cometidos en Colima, se trataron de un crimen e Estado, consideró Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo éstas investigaciones”, dijo durante una videoconferencia con la Barra Mexicana.

El Ministro Zaldívar dijo que el Gabinete de seguridad le ofreció revisar los protocolos de seguridad para las y los juzgadores federales.

Aseguró que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, desde un principio “se tomó muy en serio este tema” y ya trabajo en las investigaciones del caso.

Hoy por la mañana también el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del crimen, dijo que los responsables de los asesinatos serán castigados y no habrá impunidad.

En tanto, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el juez aparentemente fue asesinado debido a su trabajo.

Sánchez Cordero dijo que conocía personalmente a Villegas y que su homicidio fue particularmente difícil para ella.

“Murió por hacer su trabajo. Y lo estaba haciendo bien”, señaló, e hizo notar que algunos de los casos que llevaba involucraban a figuras del crimen organizado.

Un funcionario federal confirmó que Villegas había estado manejando casos relacionados con cárteles de droga. La organización de narcotráfico dominante en Colima es el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Villegas había manejado algunas apelaciones presentadas por Rubén Oseguera, alías “El Menchito”, el hijo del líder del cártel de Jalisco Nemesio Oseguera, que quería que lo regresaran a una prisión del estado de Jalisco. Sin embargo, el funcionario —que habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado para declarar públicamente sobre el tema— dijo que Villegas no había fallado en contra de “El Menchito”.

“El Menchito” fue detenido en 2015 y pasó varios años presentando apelaciones, luchando contra su extradición a Estados Unidos. Finalmente fue extraditado en febrero y se declaró inocente de cargos de asociación delictuosa para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas, y de usar un arma de fuego en la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Fuente: Sin Embargo