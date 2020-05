El 1 de junio no volveremos a la normalidad: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, recordó que estamos viviendo el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2, por lo que el próximo 1 de junio no volveremos a la normalidad, ya que esto se indicará en cada estado, de acuerdo al semáforo del riesgo epidemiológico.

“Cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia; es decir, el primero de junio (…), el lunes primero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así”, resaltó.