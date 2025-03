EEUU no ha pedido entrega de algún político vinculado al narco: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, apuntó que Estados Unidos no ha pedido la entrega de algún político relacionado con el narcotráfico.

“No, que tenga conocimiento”, respondió la mandataria mexicana.

“Pues son decisiones que se toman, pero no por el Gobierno, sino por un Fiscal o por un caso en particular. No nos adelantemos”, indicó.

“¿Quién está detenido? García Luna. Todo lo que han querido levantar desde hace tiempo que el narcopresidente, la narcocandidata, el narco, no tiene ningún sustento, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, por lo mismo, pues si hay una investigación, pues tiene que hacerse la investigación y no la hace el Gobierno, la hacen las fiscalías. En el caso de México, pues es una fiscalía autónoma”, puntualizó.

La presidenta Sheinbaum dijo esta mañana que no hay acuerdos “en lo oscurito“, tras convenir con Estados Unidos eximir de aranceles a productos de México durante un mes.

Detalló que se comprometió con el pueblo de México a “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” de México durante este aste acuerdo alcanzado con la Administración de Donald Trump.

“Eso es muy importante: yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con EE.UU.”, refirió.

“Lo que hubo fue una plática de decir ‘hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México’, y no solo para que no llegue fentanilo a EE.UU. sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz ya la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, destacó.