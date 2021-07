Ebrard va firme con Morena para 2024 y no piensa declinar por nadie: “sería absurdo”

El canciller Marcelo Ebrard confirmó su intención de participar en la elección presidencial de 2024, pero dejó claro que sólo iría como candidato de Morena y no de otro partido; además aseguró que no piensa declinar por alguien más, pues “sería una incongruencia”.

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Relaciones Exteriores habló de su aspiración presidencial, de la que, dijo, aún no ha platicado con el presidente Andrés Manuel López Obrador; así como de su responsabilidad en la construcción de la Línea 12 del Metro y su postura sobre el conflicto actual en Cuba.

Luego de que MILENIO reveló que Ebrard Casaubon expresó su interés en competir por la Presidencia de la República ante colaboradores y funcionarios, el canciller dijo que, aunque todavía falta mucho, fue honesto en decir lo que quiere.

“Reconocer una condición que yo creo que es ser honesto y decir lo que busco y lo que quiero y lo que planteo, y creo que todos debemos hacer lo mismo. Lo ha dicho el Presidente ‘se acabó el tapadismo’, entonces, lo que me queda muy claro es que esto va a ser dentro de dos años y medio; falta mucho tiempo y tengo que cubrir y tengo que cumplir con las funciones de mi cargo”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

“Tenemos que hablar con toda claridad y transparencia y así lo hice, y el Presidente es el que nos ha dicho, que estamos en otra etapa del país, y creo que va a ser para bien. Ahora, no hay que descuidar el trabajo que está a cargo de cada uno, y en eso estamos”, dijo.

Aseguró que “no pierde foco” de sus funciones como canciller de México, aunque reconoció que la haber manifestado su aspiración la ciudadanía estará más pendiente de lo que hace, piensa y dice.

“Ahora vamos a estar sujetos a una exigencia mayor probablemente y a críticas más duras, más severas, pero lo que se quiere, y así lo dijo el Presidente, es que la vida política de México sea transparente, sea abierta como nunca antes, y bueno yo estoy participando en este gobierno y creo lo mismo que él”, dijo.

Al ser cuestionado si, como sucedió en 2000 y 2012 que declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y la Presidencia, respectivamente, Ebrard aseguró que sería absurdo e incongruente hacerlo esta ocasión.

“Yo creo que eso habrá que verlo en su momento, eso es mucho especular. Lo que te diría es que si acabo de decir que me interesa participar, pues sería una incongruencia estar pensando en declinar a favor de otra persona, eso hoy en día no está en mi mente y pues ya más adelante para no entrar en especulaciones, pues te diré qué pasos voy a seguir más adelante cuando ya se den a conocer las reglas”, afirmó.

Respecto a que si Morena debe definir al abanderado de 2024 por encuesta, el canciller Marcelo Ebrard consideró que hay que esperar y que si se determina que sea éste el mecanismo, ver qué tipo y cuándo se haría.

Aseguró que no se ve participando como candidato por otro partido que no sea Morena, pues “no podría yo estar diciendo que por cualquier ideología o cualquier partido, eso sería un ambicioso vulgar. Yo estoy comprometido con un proceso, con una transformación del país y el partido que la representa es Morena”.

– Se habla del Partido Verde, se habla de Movimiento Ciudadano, incluso, ¿no se ve usted ahí?, se le cuestionó.

“Yo me veo defendiendo una causa, no otra cosa, y esa causa en la que estoy, tú me preguntabas por qué apoyé a López Obrador en 2011, bueno él me ganó una encuesta, ganó por una diferencia de algunos puntos, pero ¿por qué lo apoyé en el año 2000? Por eso, si no tuviera esa convicción pues no estaría participando en este proyecto, es un tema de convicción, no nada más de oportunidades políticas”, dijo.

– ¿Es Morena o no será, Marcelo?

“Sí, así es”.

El canciller afirmó que, de llegar a la Presidencia en 2024, México será un país “mucho mejor al que recibimos en 2018 y seguramente con muchos avances que habrá que consolidar y que continuar, que para englobarlos, es la Cuarta Transformación y sus avances que habrá que defender cuando llegue ese momento”.

– ¿Se ve Marcelo Ebrard Casaubón como Presidente de México en 2024?

“Me veo como un secretario de Relaciones Exteriores dedicado a su trabajo y como alguien que le gustaría participar y que lo hará de acuerdo a las reglas que se determinen en su momento y que lo hará con todo su esfuerzo, con toda lealtad, con toda honestidad y con toda enjundia, hasta ahí”, aseguró.

“Más que un sueño, hay que dedicarse todos los días, a estar los pies en la tierra y trabajar muy fuerte, muy duro . Estar siempre dispuesto a enfrentar la adversidad”.

Ebrard dijo que aún no habla con el presidente López Obrador de sus aspiraciones presidenciales, pero que “seguramente habrá una oportunidad en el futuro”.

Declinó hablar sobre si Claudia Sheinbaum sería su principal competidora y dijo que López Obrador “ha sido muy claro y no puedo hablar yo por él, no debería hacerlo, en dos conceptos: primero, que haya un proceso abierto, transparente, y el segundo concepto que quienes quieran participar lo hagan sin descuidar su labores, pero que sean también transparentes y abiertos. No creo que el presidente haría algo así o nos invitaría si no creyera en lo que acabo de señalar, simple y llanamente se pondrán decir muchas cosas, pero al final, cuando las reglas que se determinen, sea la decisión que tome el pueblo, a esa nos tomaremos todos los que estemos participando”.

