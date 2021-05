Ebrard estalla contra The Economist y lo acusa de intentar manipular el voto contra AMLO y Morena

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió este jueves a la editorial del medio inglés The Economist en la que se calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un “falso mesías” que pone en peligro la democracia de México. Aseguró que se trata de un supuesto intento por influir en las elecciones intermedias de junio próximo.

En una carta dirigida al editor de la publicación, Marcelo Ebrard aseguró que la portada es “síntesis de la exasperación” de quienes creen que la mayoría de los mexicanos están apoyando un proyecto equivocado.

“Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”, criticó.

El canciller manifestó que el editor de The Economist no fue sensible a los temas que hablaron en una entrevista previa a la publicación de hoy. Detalló que en el encuentro se abordó la “política económica y social que está viviendo México“, además de los esfuerzos para salir de la pandemia de la Covid-19, entre otros.

“Por el contrario, a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente (López Obrador) y su partido (Morena). La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”, aseveró.

Información de: Latinus