Ebrard envía carta al Financial Times para defender a AMLO y dice que no es un dictador

El canciller Marcelo Ebrard publicó una columna en The Financial Times este miércoles donde defendió al presidente de México. “Hace dos años, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con una victoria aplastante. Su periódico ha arremetido en contra del mandatario desde ese entonces. Una editorial reciente lo describió como uno de los nuevos hombres fuertes de América Latina. Ese simplemente no es el caso”, criticó.

Ebrard aclaró que, siguiendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente ha propuesto una consulta popular nacional similar a la de Irlanda para unirse al Tratado de Lisboa o la de Brexit. “Esos referéndums tuvieron una alta participación”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

La iniciativa de López Obrador está dirigida a preguntar a los ciudadanos mexicanos si los últimos cinco ex presidentes del país deberían ser investigados y subsecuentemente procesados, bajo las protecciones de las leyes, señaló. Sin embargo, también especificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reformuló la pregunta y eliminó cualquier referencia a los ex mandatarios.

“En el pasado reciente de México, hemos experimentado con una serie de gobiernos extremadamente corruptos. Canalizar campañas con sobornos transnacionales y proteger organizaciones del narcotráfico son algunas de las acusaciones en contra de administraciones pasadas. La voz de la gente debe ser escuchada”, declaró.

El canciller escribió que en tiempos anteriores la justicia “raramente” era servida y respondía solamente a los intereses y pactos de la élite.

El proyecto del presidente López Obrador busca inaugurar una nueva era que imponga la voluntad del pueblo, mientras “respete completamente las reglas de la ley”, dijo.

La propuesta, aprobada por la Suprema Corte con 6-5 votos a favor y apoyada por 3 millones de personas que firmaron una petición respaldando el referéndum, no busca sustituir una investigación adecuada y juicios justos.

“Más bien, sigue con los mecanismos institucionales, es decir, el escrutinio de los brazos legislativos y judiciales del gobierno para poner en marcha un referéndum”, publicó en el artículo titulado Letter: Mexican referendum plan will ‘empower the people’.

Esta no es la voluntad de solamente un hombre. El señor López Obrador se basa en la voluntad del pueblo cuando es confrontado con las decisiones más importantes

“Como en cualquier democracia sana, las personas no deberían temer del gobierno, sino que el gobierno debería temer del escrutinio de su gente. Al respetar las reglas de la ley y empoderar a las personas estamos mejorando nuestra democracia –– una en la cual nuestros ciudadanos tendrán la última palabra”, mencionó.