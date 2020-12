Duplican precio de tanques de oxígeno, crece demanda

En las últimas semanas usuarios de redes sociales han reportado largas filas afuera de los distribuidores de oxígeno para enfermos de covid-19 que se recuperan en los hogares. Sin embargo, a ésto se le agregan la escasez de oxígeno y los altos precios.

En la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México decenas de personas van de un lado para otro buscando una recarga de oxígeno para sus familiares contagiados con covid-19, pues aseguran que en las últimas dos semanas la demanda aumentó y los distribuidores no se dan abasto.

Los usuarios de estos equipos denuncian también que los distribuidores de tanques y concentradores de oxígeno están lucrando con la pandemia, porque en el último mes han elevado sus precios.

El tanque de oxígeno básico, uno de los más solicitados, es el de 680 litros, con la llegada de la pandemia algunas distribuidoras duplicaron su costo. El precio antes era de 3 mil pesos, ahora es de 7 mil pesos y las recargas van desde 100 pesos.

Lo mismo ocurrió con los concentradores de oxígeno, antes de la pandemia tenían un costo promedio de 16 mil pesos, ahora pueden costar hasta 40 mil pesos.

Frente a la negativa de las pequeñas distribuidoras de oxígeno, decenas de personas se dirigen todos los días a la matriz de la principal distribuidora de oxígeno en el país, Grupo Infra. En ese punto de la colonia Escandón se abre una nueva esperanza para los familiares de los enfermos.

El costo del oxígeno es más elevado que en otros puntos de la ciudad, pero nada importa por ganarle unos minutos al coronavirus.

Yo sinceramente no, no puedo esperar, me urge es para mi esposo. Lo necesita, no puede quedarse sin oxígeno”, aseguró una usuaria.