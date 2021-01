Dos tribunales federales revocan la orden de Juez para que el Gobierno cambie el plan de vacunación

Tribunales federales rechazaron la modificación al Plan Nacional de Vacunación, que pretendía se diera prioridad a personas vulnerables al virus del SARS-CoV-2, independientemente de su edad.

El Primero y Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa revocaron las suspensiones concedidas por un Juez de distrito, al declarar fundados sendos recursos de queja de la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con la resolución de los tribunales, se determinó que el Poder Judicial no puede modificar el plan establecido por el Ejecutivo Federal.

Hasta el momento, han sido suspendidos al menos 15 amparos tramitados por personas que solicitan ser vacunadas de manera prioritaria, debido a padecimientos de enfermedades crónicas.

“La Ley de Amparo establece que se siguen perjuicios al interés, de concederse la suspensión, entre otros supuestos, cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave”, establecieron los magistrados.

Asimismo, exaltaron que las acciones para prevención y disminución de la transmisión del virus no recae únicamente en las autoridades, si no también en la población, quien tiene la responsabilidad de atender las medidas precautorias como son: no salir de casa, evitar aglomeraciones y utilizar cubrebocas.

PLAN DE VACUNACIÓN

De acuerdo al Plan de Vacunación anunciado por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en la etapa 1, de diciembre de 2020 a febrero de 2021, se vacunará a personal médico, ya que es quien se encuentra en la primera línea de la pandemia de la COVID-19 en el país; mientras que en la etapa 2, de febrero a abril de 2021, se inoculará al personal de salud restante y a las personas de 60 años en adelante.

Y para la etapa 3, explicó, que se dará entre abril y mayo del 2021, recibirán las dosis aquellas personas de 50 a 59 años de edad; en tanto, durante la etapa 4, que se desarrollará de mayo a junio, se aplicará la vacuna a personas de 40 a 49 años. Finalmente, en la etapa 5, de junio de 2021 a marzo de 2022, se busca llevar el fármaco al resto de la población.

Fuente: Sin Embargo