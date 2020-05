Disponibles más de 400 mil pruebas de diagnóstico COVID-19 en México: Salud

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología dijo que hasta el momento se tiene disponibles 101 mil 900 pruebas de diagnóstico de covid-19, sumado a la compra que hizo el Insabi de 300 mil pruebas para continuar con la vigilancia de cómo se está comportando la epidemia en México.

El funcionario destacó que se han realizado 128 mil 253 pruebas en todo el país desde el mes de enero, hasta el corte de ayer, dijo que se notó un incremento entre el 11 y 15 de marzo; además, se han realizado 70 mil 809 pruebas en la red de laboratorios estatales y el laboratorio metropolitano, además de 50 mil 775 en laboratorios de apoyo.

Destacó que el Indre ha recibido 16 mil 450 resultados positivos de laboratorios privados, pero no son casos de personas confirmadas, “los laboratorios clínicos que no pertenecen a un hospital no llevan a cabo un proceso de atención médica, por lo tanto no registra los datos de la persona y evolución del paciente”.

Con ello el índice de positividad es menor, por lo que no se puede sumar a la estadística de los 45 mil casos confirmados, porque hay muchos casos de personas que son portadoras y no necesariamente tenían sintomatología y eso puede explicar porque es menor el caso de positividad. Además, no es un resultado nominal, pues los laboratorios privados no tienen el nombre completo de la persona y es posible que tenga registra en donde el paciente demandó la atención médica.