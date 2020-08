Discutirán solicitud de 20,464 mdp del INE a San Lázaro

Este lunes la Comisión de Presupuesto del INE discutirá la solicitud de 20 mil 464 millones de pesos que hará a la Cámara de Diputados, de los cuales 10 mil 992.9 millones son para operación base, 8 mil 202.5 millones para el proceso electoral 2021 y mil 309 millones para otros proyectos.

Durante la comisión podrán conocerse las posturas tanto de consejeros como de los partidos políticos y los representantes legislativos.

Este presupuesto significa 5.5 por ciento más que en 2018 con un crecimiento del Listado Nominal de 8 por ciento y más de 8 mil casillas a instalar, adicionales a las que se ocuparon en la elección presidencial.

El costo por ciudadano bajó de 91 pesos en 2018 a 86 pesos en 2020.

Del total para organizar los comicios, se ocuparán 311.1 millones de pesos para medidas de sanitización de más de 164 mil casillas.

Por ejemplo, para cubrebocas se están proyectando 450 para cada casilla (74 millones), lo que en total costará 134.7 millones de pesos, 71.5 millones de pesos en cinco paquetes de toallitas sanitizantes para cada mesa de votación (822 mil paquetes), 34 millones de pesos para caretas a funcionarios de casillas y representantes de partidos, y 15 millones de pesos en gel antibacterial, 1 litro por casilla, entre otras cosas.

El tema se discutirá en el Consejo General el próximo miércoles 26 de agosto para enviarse al Poder Ejecutivo antes de que concluya este mes, tal como lo prevé la ley.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión comentó el jueves pasado que explicarán a los diputados este presupuesto y ante la pregunta sobre posibles recortes contestó que “si la Cámara de Diputados, que es la autoridad que toma la decisión final, decide impactar negativamente esta solicitud pues lo que hemos explicado que queremos hacer no se podrá hacer, pero sería una muy mala noticia o, que no tuviéramos suficientes casillas, es inaceptable, o que no tuviéramos las medidas de salud requeridas”.

