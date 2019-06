Diputados investigados por Morena en Sinaloa harán su propia fracción

Los seis diputados locales de Sinaloa investigados por Morena por votar en contra del matrimonio igualitario anunciaron que formarán una fracción paralela del partido, en el Congreso del estado.

El diputado Jesús Palestino Carrera informó de la decisión tomada por sus compañeros, en la cual indican que no se saldrán del partido ni se harán independientes, pero estarán despegados de los de Morena a la hora de legislar.

Hemos llegado a un acuerdo nosotros, como ustedes han notado, tenemos un grupo dentro del partido de Morena, hemos estado, pues, a disgusto trabajando con nuestros compañeros, a veces entramos al salón de sesiones del grupo parlamentario, y hemos notado a disgusto a ellos y a disgusto unos también; queremos que ambas partes estén a gusto. Hemos decidido, pues, separarnos del grupo parlamentario, no del partido, sino del grupo parlamentario, para los trabajos legislativos, la mayoría de las veces vamos a coincidir”, dijo.

El diputado indicó que tanto él como su bancada difieren de muchos temas con su bancada.

“Diferimos en algunas cosas y ellos no lo toman de una manera de que ‘él tiene derecho el a diferir’, no, ellos están en la creencia que debemos obedecer ciegamente a todo. Se han estado violentando derechos políticos de muchas personas por culpa de nosotros, ¿verdad? Nosotros representamos a todos los sectores de la sociedad, no nada más a un grupo, y menos a un grupo minoritario, menos, a todos, aquí nada de que ‘es que tú eres de una religión’, no, aquí nosotros representamos a todas las religiones y a todos los ateos”, indicó.

Fuente: SDP Noticias