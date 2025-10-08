Diputados eliminarán retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo

Ciudad de México. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya tiene un proyecto de dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo, del que suprime “la ocurrencia” del artículo transitorio que se aprobó en el Senado que le da carácter retroactivo a la norma, y con ello regresará el sentido original de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se aprobó poner a consideración un dictamen de comisiones unidas (de Justicia y Hacienda), donde resarcimos prácticamente la propuesta inicial de la presidenta de la República, donde retomamos que se respete la Constitución y, sobre todo, la retroactividad que se había tergiversado en un transitorio”, señaló el presidente de Justicia, Julio César Moreno (Morena).

Al ser cuestionado si el proyecto de dictamen aún contiene el aspecto controversial de la retroactividad, el legislador enfatizó “ya se quitó, porque alguien muy ocurrente en el Senado –no sabemos quién y yo respeto mucho a mis compañeros senadores—tuvo una ocurrencia muy ocurrente, y aquí les venimos a enmendar la plana”.

Siempre sin mencionar nombres, Moreno recalcó que la retroactividad agregada por los senadores, y que permitiría aplicar las reformas a laLey de Amparo a los procesos judiciales vigentes en la actualidad, se contrapone a la Carta Magna.

El diputado guinda puntualizó que en San Lázaro “somos una cámara revisora, y como tal, tenemos que modificar ese tipo de anexiones o de redacciones que van en contra de la propuesta original de la presidenta Sheinbaum y en contra Constitución, porque si aquí hay algo en lo que todos coincidimos, es que se debe respetar la no retroactividad de la ley”.

Ante la insistencia de los medios, Moreno subrayó que los amparos ya tramitados a la fecha seguirían su curso normal, y que, aun si hay artículos transitorios en el dictamen, el de la retroactividad ya fue eliminado en el proyecto de la comisión que preside.

“Aquí estamos modificándolo de inicio. Malo sería que hubiéramos puesto a consideración un dictamen así, con ese error del Senado”, dijo Moreno, quien adelantó que el dictamen será analizado el próximo lunes a las seis de la tarde en comisiones unidas de Justicia y Hacienda, donde “se van a escuchar varias opiniones” sobre el tema.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), confirmó que el dictamen de reforma a la Ley de Amparo será abordado el próximo lunes por las dos mencionadas comisiones, “y lo pasaríamos al pleno el martes o el miércoles de la semana próxima”.