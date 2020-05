Diputados del PAN en Guanajuato se imponen, y rechazan iniciativa para despenalizar el aborto

Los legisladores locales del PAN cerraron la posibilidad de despenalizar el aborto en Guanajuato; las iniciativas propuestas por Morena y el PRD, serán rechazadas luego de que, en Comisiones Unidad de Justicia y Salud, se ordenó el dictamen en sentido negativo de las propuestas.

En una tercera mesa de trabajo de análisis de las reformas al Código Penal del Estado para avalar el aborto ante de las 12 semanas de gestación, la fracción del PAN defendió que la Constitución Política del Estado establece el derecho a la vida.

Los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud de Guanajuato, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y el Instituto de Investigaciones Legislativas se pronunciaron a favor de la postura del PAN de defender la vida.

Por su parte, el funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, Alberto Estrella señaló que los diputados debían ponderar al momento de legislar el tema el derecho a la vida, pero también el de mujer.

“Nosotros manifestamos que a nivel constitucional y convencional ambos derechos cuentan con protección constitucional y depende del Congreso como va a regularlo”.

El legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo al término de las participaciones de las diferentes instancias, acusó que ya existía un proyecto de decreto del dictamen sin haberse realizado un análisis a fondo.

Además, señaló que las iniciativas del Morena y PRD tienen diferencias por lo que no debían dictaminarse en una sola, además de pedir que dicha dictaminación no se realizara para hacer una mayor revisión.

“No podemos hablar de que el estado de Guanajuato es garante de derechos humanos cuando históricamente ha habido mujeres guanajuatenses presas por realizar una elección sobre ellas mismas y muchas otras sin voluntad propia al haber tenido una interrupción de su embarazo de manera espontánea”.

A la segunda propuesta de aplazar la dictaminación de las iniciativas, se sumaron los también legisladores de Morena, Raúl Márquez Albo y Magdalena Rosales Cruz; además de la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero.

“Se habló de que le abonemos a la prevención, pero no existen las políticas públicas para ello, no estamos contribuyendo a combatir los embarazos no deseados y si decimos que el aborto no es la solución, debemos trabajar en el tema y evitar que las mujeres estén en la situación para tomar una decisión”, expuso Vanessa Sánchez.

PAN DISCRIMINA

El diputado panista, Luis Antonio Magdaleno Gordillo llamó en varias ocasiones “grupos abortistas” a las personas que están a favor de la despenalización del aborto.

Incluso mencionó que las mujeres que lo han practicado “quedan con cruda moral” y puede caer en adicción a las drogas.

“Hay estudios que revelan que las mujeres que llega a abortar pueden cursar también con trastornos personas que pueden causales adicciones al alcohol, a la droga e incluso pueden causar un suicidio, si conocen a una mujer que ha abortado traten de escucharla y vean que sí psicológicamente quedan con una cruda moral”.

Las legisladoras del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, Emma Tovar Tapia y Katya Soto Escamilla; además del legislador de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno defendieron la postura de Acción Nacional.

APRUEBAN DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO

Tras casi cuatro horas de discusión, la presidente de las Comisiones Unidas y diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá puso a consideración que el dictamen de las dos iniciativas se emitiera en sentido negativo el cual fue aprobado por mayoría de votos.

Las Comisiones las Comisiones Unidas de Justicia y Salud sesionarán el martes a las 9 de la mañana, donde las iniciativas para aprobar el aborto en la entidad, serán rechazadas por mayoría panista.

Fuente: Sin Embargo