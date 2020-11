Diputados avalaron en lo general Presupuesto 2021

Con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2021.

Sin embargo, en los 6.29 billones de pesos que se tendrán de gasto habrá menos recursos para vacunación en comparación con este año, el del azote de la pandemia.

El programa de vacunación de la Ssa tiene proyectados dos mil 154 millones de pesos para 2021, 0.3% menos en términos reales respecto a lo aprobado este año.

El priista Enrique Ochoa cuestionó que el dictamen no tiene una partida que asegure acceso universal y gratuito a la vacuna contra el covid, pese a que con ese argumento se eliminaron 109 fideicomisos y el Fondo de Salud para el Bienestar.

“Le están asignando menos dinero al Sistema Nacional de Vacunación para 2021 que el que le asignaron para 2020, cuando no era necesario comprar la vacuna”, cuestionó. No se sabe, criticó, dónde quedaron los 33 mil mdp del Fondo del Insabi.

Los otros Poderes de la Unión y los órganos autónomos tendrán dos mil 184 mdp. Otros rubros afectados son el campo, carreteras, seguridad, cultura, educación y atención a mujeres.

En duda, recursos para vacuna contra covid-19

Para 2021, el presupuesto para el rubro de vacunación disminuirá 0.3% en términos reales, respecto a este año.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, en la peor crisis económica del país desde 1932, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De manera excepcional, este año se llevó a cabo la aprobación general sin la presencia de manifestantes sociales que históricamente amenazaban el Palacio Legislativo con bloqueos para amagar a los legisladores, con el objetivo de obtener más recursos para sus sectores.

Con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, el PEF fue avalado en lo general y en lo particular el único artículo no reservado, tras aproximadamente siete horas de discusión, en la que ha sido la aprobación más rápida de un presupuesto en la historia del Congreso mexicano.

Presentado por la mayoría morenista y sus aliados como el mejor reparto posible en tiempos del covid-19, el PEF 2021 no destinó recursos para la vacuna contra esta enfermedad.

Para 2021, el programa de vacunación de la Secretaría de Salud tiene proyectado un presupuesto de dos mil 154 millones de pesos. Esto representa una reducción de 7 millones, es decir, 0.3% en términos reales, si se compara con lo aprobado para este año.

De acuerdo con el dictamen, el Presupuesto de Egresos de la Federación será por seis billones 295 mil 736 millones de pesos. Sin embargo, los Poderes Judicial y Legislativo, así como y órganos autónomos, sufrieron un recorte por dos mil 184 millones de pesos, de los cuales, mil 754 millones se canalizarán a la Secretaría del Bienestar y 400 millones a la Secretaría del Medio Ambiente.

Los rubros más afectados por los recortes fueron el campo, infraestructura carretera, seguridad, cultura, educación, salud y atención a mujeres. Para la discusión en lo particular, prevista para hoy, se presentaron, hasta el cierre de esta edición, mil 29 reservas, con 207 oradores, siendo el PAN, PRI, MC, Morena y PRD las bancadas que más entregaron, lo que convierte al PEF 2021 en uno de los más impugnados.

Pese a los intentos de los gobernadores de la Alianza Federalista, que incluso acudieron a San Lázaro la semana pasada, no aumentó el presupuesto federalizado. La propuesta establece la reducción en participaciones federales por mil 309.7 millones de pesos.

Después de ser aprobado en la Comisión de Presupuesto, el presidente de dicha instancia legislativa, Erasmo González Robledo, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados este dictamen, el cual aseguró correspondía a un presupuesto responsable en favor de los grupos vulnerables.

“¿DÓNDE ESTÁN LOS 33 MIL MDP DEL INSABI?”

Convertido en la enumeración de los programas eliminados, el debate del Presupuesto de Egresos para 2021 enfrascó anoche a los diputados en la duda de dónde saldrán los recursos para la vacuna contra el covid-19.

La oposición cuestionó la falta de transparencia sobre el destino de los recursos del Fondo del Insabi, que hace una semana se volvieron ingresos.

“Estamos a favor de la vacuna que termine con la terrible pandemia del covid-19, pero Morena está en contra. ¿Dónde están los 33 mil millones de pesos? No están (considerados) en el sector salud y no están en el rubro del Sistema Nacional de Vacunación”, interrogó Enrique Ochoa Reza (PRI).

Los morenistas justificaron la omisión:

“Hablan de esta tontería de la vacuna. El gobierno mexicano ya dio un avance de mil 500 millones de pesos a título de algo que no existe todavía —no hay vacuna— y simplemente para comprar el lugar en la cola de la compra. Porque no hay vacuna. No saben ni cuánto cuestan ni cuánto costarán ni cuántas dosis se van a necesitar”, reviró Pablo Gómez, de Morena.

“No sé por qué lloran. Parecen empleados del INE. Y de (Lorenzo) Córdova”, ironizó el morenista dirigiéndose a los representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, al justificar el recorte al árbitro electoral.

La expresidenta de San Lázaro, Laura Rojas (PAN), criticó que los estados absorben 62% del total de las disminuciones en comparación con el gasto de 2020, mientras que el gobierno sólo 38%. “Es un centralismo abusivo”, reclamó la panista.

Los aliados de Morena también externaron reclamos. En voz de Ricardo Gallardo, el PVEM pidió recursos para las energías verdes, atender a los niños con cáncer y fortalecer la seguridad de los municipios.

“En el PES ronda la incertidumbre sobre el etiquetado de los recursos para la vacuna contra el covid-19. Se requieren decisiones. Sí o sí, tenemos que garantizar a la ciudadanía que habrá vacunas para todas y todos”, expuso el coordinador de la bancada de Encuentro Social, Jorge Argüelles.

Y hubo quejas por los 102 mil millones de pesos que se gastarán en el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

“¿Cuál austeridad? Si el Presidente se está etiquetando para jugar beisbol los domingos 264 millones de pesos, en medio de la pandemia. No utiliza el avión, pero qué caro nos salen los bats y los uniformes, compañeros diputados”, expuso Ricardo Villarreal, de Acción Nacional.

