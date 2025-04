Diputados avalan Plan Nacional de Desarrollo impulsado por Sheinbaum

Ciudad de México. La Cámara de Diputados avaló el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual fue calificado por los partidos mayoritarios como el documento que guiará el desarrollo del país en los años próximos, mientras la oposición lo consideró como una simple “carta de buenas intenciones”, pero sin presupuesto que la sustente.

El texto, de 213 páginas, fue aprobado por 343 votos en favor, de Morena y sus aliados –a las cuales se sumaron las emecistas Patricia Mercado y Claudia Gabriela Salas–, y 122 en contra, de PAN, PRI y MC, tras un debate de más de cuatro horas. Esta es la segunda ocasión en que la Cámara de Diputados vota para avalar el PND, después de que en el sexenio pasado se aprobó como resultado de la reforma político electoral de 2014.

“Sólo es un instrumento ideológico”: PRI

Durante la discusión del documento, Pablo Vázquez Ahued, de MC, admitió que el PND “es un esfuerzo técnico que debe destacarse, y más a la luz del Plan Nacional de Desarrollo de la pasada administración, que era un documento más bien panfletario, de tipo ideológico, sin sustancia, sin brújula ni indicadores de seguimiento”.

Sin embargo, indicó que la estrategia del actual gobierno parte de todas formas de un documento basado en la “simulación, la incongruencia y la inconsistencia, y condenado a ser inoperante”, pues –manifestó- no se garantizan los recursos suficientes para llevarlo a la práctica, especialmente en campos como salud, seguridad e infraestructura.

Al argumentar en contra, Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) lamentó que en vez de ser un documento donde se perfile el rumbo del país para los años siguientes, el PND “no es más que una colección de buenas intenciones y sin rumbo, sin metas claras, sin planeación, sin sustento técnico ni presupuestal”.

Rodeado de varios de sus compañeros, quienes portaban pancartas en las que reprocharon la inseguridad en el país, la carestía, las desapariciones y otros flagelos, el legislador señaló que los gobiernos de Morena hablan de fortalecer la salud, la educación, la seguridad y otras garantías básicas, cuando han recortado los fondos en dichos rubros.

“Este plan no es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de propaganda, de slogan, de frases. No es un instrumento técnico ni político. Es un instrumento ideológico que repite los discursos y evade responsabilidades”, resaltó.

Por su parte, Paulina Rubio Fernández (PAN) acusó a Morena y sus aliados, en tono sarcástico, de vivir “en el mundo ghibli, alejado de la realidad”, pues lanzan un Plan Nacional de Desarrollo, cuando “no pudieron planear la compra de medicamentos en siete años”, en referencia a la cancelación de la licitación de insumos sanitarios hecha por Birmex, debido a fallas e irregularidades en el proceso.

“No nos hablen de un plan en salud, cuando construyeron una mega farmacia que surte seis recetas al día; no nos hablen de igualdad cuando respaldaron a un presunto violador e impidieron llevarlo a la justicia; no hablen de seguridad cuando tienen 100 mil desaparecidos. ¡No sean cínicos, no sean mentirosos!”, espetó.

El PND garantiza país más justo, replica Morena

En sentido contrario, Merilyn Gómez Pozos (Morena) defendió el documento enviado por Sheinbaum al afirmar que “no es simplemente un conjunto de políticas públicas o un catálogo de buenos deseos, sino la expresión concreta de la voluntad popular, es la ruta clara hacia la paz social, hacia un crecimiento justo, inclusivo y sostenido”.

Según la legisladora, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el PND busca “proteger los empleos, fortalecer la economía familiar, impulsar un desarrollo económico con justicia social y garantizar que cada mexicano tenga acceso efectivo a derechos fundamentales, como salud, educación, vivienda digna y seguridad”.

Gómez Pozos recalcó que el documento sería aprobado “sin los votos de la oposición de cartón” –en referencia al material de las pancartas con las que los príístas subieron a tribuna para denunciar las fallas del actual gobierno— y aseguró que, con el PND, esta administración “no busca sólo administrar, sino transformar al país”.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), destacó que el documento enviado por la presidenta Sheinbaum cumple con todos los requisitos de presentar un diagnóstico del país, basado en datos e indicadores, por lo que acusó a la oposición de exponer “imprecisiones y faltar a la verdad para sacar raja política sobre un tema de suma importancia”.

Asimismo, enfatizó que el PND “no se hizo en un escritorio o por las elites burocráticas”, sino que “se nutrió de la participación de más de 50 mil ciudadanos, en 57 foros en todo el país, donde se presentaron 10 mil 526 propuestas”.

Evaluó que el PND dará certeza al país ante los embates del exterior. “Tenemos una presidenta reconocida y respetada en el mundo por la firmeza y serenidad con que ha encarado las presiones. Este plan ratifica el ideario democrático; que respeta la autonomía del Banco de México, se compromete con mantener finanzas públicas sanas. Para este plan, el desarrollo no será a costa del planeta, contempla 51 proyectos verdes y una apuesta por las energías limpias para que México se convierta en el líder de la transición energética de América Latina”, expuso.

Confirmó el voto de Morena en favor porque, señaló, su contenido proviene “desde el hondo sentir de un pueblo harto de sufrir el abandono y que demanda un nuevo rumbo” para el país.

Ricardo Astudillo, del PVEM, volvió a aludir a las pancartas de protesta de los legisladores del PRI al considerar como una “gran falta de respeto” que mostraran esos mensajes tanto en tribuna como en sus curules. “Hoy nos damos cuenta de que esa es parte de la oposición: más cartones que legisladores”, ironizó.

Al igual que otros diputados de la mayoría, aseguró que el PND “no es un compendio de buenas intenciones: representa la visión, los valores y compromisos de una administración que ha dejado claro su compromiso con la ciudadanía de poder ayudar a los que más lo necesitan. Manda un mensaje claro de que es posible avanzar a un país más justo sin recurrir a cargas fiscales adicionales que tanto afectan a la ciudadanía”.

Acusaciones mutuas de corrupción

Casi al final del debate, y antes de que se votara el documento, los ánimos se caldearon cuando los diferentes grupos parlamentarios se olvidaron del análisis del PND y se trenzaron en acusaciones mutuas de supuestos actos de corrupción e ineficiencia.

Las réplicas, contra réplicas y preguntas que se hicieron entre los legisladores alargaron la sesión.

En ese marco, un hombre de la tercera edad se acercó a la tribuna para increpar al panista Héctor Saúl Téllez, quien irritó a la bancada guinda al referirse a sus integrantes como “diputados del huachicol y el fentanilo”. De inmediato, quienes acompañaban al legislador advirtieron que esa persona “no es diputado” y fue sacada por una puerta lateral.

Incluso el coordinador del blanquiazul, Elías Lixa, le pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, confirmara la identidad del hombre en cuestión, y en caso de que no fuera diputado, que “servicios parlamentarios garantice que no existe ningún riesgo para ningún legislador. Solicito que tome las medidas necesarias. Usted sabe que es un tema totalmente serio”.

El PAN confirmó que quien invitó a la persona que se acercó a la tribuna fue invitado por la diputada Damaris Silva, de Morena.

Más adelante, Leonel Godoy encaró a los priístas que lo criticaron y adelantó que el tricolor perdería el registro en 2030, por sus bajos índices de aprobación popular.

En medio de consignas como “¡es un honor con Obrador!”, también defendió a la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien había sido calificado de manera reiterada por el PAN de ser “el peor presidente de la historia”. La oposición, reprochó, acusa al ex mandatario de ser un “narco presidente”, con “una ligereza que raya en la irresponsabilidad total”.

Al final, el Plan Nacional de Desarrollo se validó y lo envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su implementación integral.