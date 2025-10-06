Diputados aprueban en comisiones Ley Aduanera; buscan combatir ‘huachicol’ fiscal

Ciudad de México. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen de reforma a la Ley Aduanera, que endurece las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, busca combatir el tráfico de combustibles y explicaron los legisladores, acabar con “el añejo problema de corrupción” en esos recintos.

El dictamen se avaló con 31 votos en favor de Morena y sus aliados, y 12 en contra de la oposición y se envió a la mesa directiva, para que lo incluya en la agenda de la sesión ordinaria de la cámara este martes.

Panistas y priístas defendieron a los agentes aduanales, a quienes se hace corresponsables de las irregularidades de las empresas, e incluso se quejaron que las nuevas medidas eliminan las patentes vitalicias.

Fernando Castro Trenti (Morena), acotó que, aún con los cambios de la comisión a la iniciativa presidencial, la vigencia de las patentes quedó en 40 años: 20 de vigencia y 20 de prórroga, si los agentes se ajustan a las reglas y a las normas.

“En suma son 40 años, actualmente el agente aduanal más joven tiene 35 años, es decir concluiría su actividades a los 75. Es algo material, práctico, viable. Lo que se busca es más orden y más control; el que la hace la paga, y la tiene que pagar”, dijo.

La iniciativa presidencial consideraba sólo una vigencia de 10 años de la patente, con una prórroga de un periodo igual.

El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), explicó que se modifican 65 artículos, se adicionan 44 y se derogan nueve más, y mencionó, entre otros aspectos, que se fijan nuevos requisitos para ser agente aduanal, como no ser funcionario público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámite de comercio.

También, en un aspecto que fue reclamado por los cabilderos en días recientes, se suprimen las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales, adiciona causales de suspensión y establece los casos en que no se podrá solicitar nuevamente la autorización de una patente.

Además, tendrán que corroborar que las mercancías en los contenedores sean las que se declaran en los pedimentos de importación y exportación.

“En el proyecto se obliga al agente aduanal a verificar que los importadores y exportadores acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones, y a integrar y conservar expedientes con la información y documentación que los acredite, verificar su plena identificación, que cuenten con la infraestructura adecuada y no tengan vínculos con los contribuyentes”, abundó.

Además, obliga a los agentes aduanales, que sean socios de agencias aduanales, a ser parte del consejo de administración y a ser responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones, así como de las cuotas compensatorias en las operaciones que dicha agencia promueva.

Panistas y priístas señalaron que se trata de medidas que sólo buscan incrementar la recaudación tributaria. Christian Castro Bello (PRI), sobrino del dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, refirió que para 2026, la reforma busca obtener 3 mil 496 millones de pesos de impuestos “sólo por estas medidas y sin una reforma fiscal de fondo”.

Además, el panista, Guillermo Anaya Llamas, dijo que a su partido le habría gustado votar en favor de la reforma, “si de verdad fuera una estrategia integral par combatir el robo del siglo, el tema de combustibles, por más maromas del oficialismo para no aceptar todos los perjuicios de casi 600 mil millones de pesos” de la elusión fiscal.

Sin embargo, dijo, los cambios se reducen a “argumentos propagandísticos para decir que combaten el huachicol fiscal, pero castigan al sector productivo, a las agencias aduanales con cargas fiscales desproporcionadas que harán lento el comercio exterior”.