Diputado defiende a mujer que fue agredida sexualmente cuando caminaba con su hijo

Javier Hidalgo, diputado de Morena, hizo publicó un video en el que una mujer de nombre Laura fue agredida sexualmente en la vía pública por un hombre mientras caminaba con su hijo.

A través de su cuenta de Twitter, Hidalgo contó que la mujer denunció el acto, incluso reconoció a su agresor, sin embargo, no le creyeron, pues mismos policías le recomendaron no hacer algo más para no meterse en problemas.

En el video compartido por el diputado federal se aprecia que el hombre venía siguiendo a la mujer, posteriormente corrió para alcanzarla y la agredió para finalmente echarse a correr del lugar.

En tanto, Javier Hidalgo, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, tiene razón al exigir mejora en los protocolos de acción para los servidores públicos en temas de violencia de género.

Finalmente informó que Laura asistió este 6 de noviembre a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México para continuar con la investigación.

https://mobile.twitter.com/Javier_Hidalgo/status/1202762838135185409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1202762838135185409&ref_url=https%3A%2F%2Fvanguardia.com.mx%2Farticulo%2Fdiputado-defiende-mujer-que-fue-agredida-sexualmente-cuando-caminaba-con-su-hijo

Por| POLÍTICOMX