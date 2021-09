Diputadas y diputados del PAN presentan iniciativa para crear un fondo ante desastres naturales

Ante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la diputada Cecilia Patrón (PAN), junto con su bancada, presentó una iniciativa que busca crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (FASDEN) y el fideicomiso público con el que se atenderá a la población afectada por desastres naturales, así como sus mecanismos de funcionamiento.

Los recientes huracanes que han azotado a Yucatán, Veracruz y otros estados, así como las inundaciones en el centro del país que dejó varias muertes evitables, y el reciente terremoto en Guerrero, son acontecimientos de la naturaleza que dejan toda una estela de afectación, principalmente a la población más desprotegida.

“En el PAN no podemos ser ajenos o indiferentes ante el dolor de miles de familias que pierden su casa, ganado, cultivos, incluso familiares, y por supuesto, su patrimonio para vivir, por un desastre natural. Por eso luchamos hasta el final para que fideicomisos como el Fonden no lo desaparecieran, pero se impusieron con el pretexto de que ayudarían de otra manera o mediante mecanismos diferentes. Hoy vemos que no sólo desaparecieron esa instancia, sino que tampoco hicieron algo para compensar la extinción de este fondo”, aseguró la diputada en un comunicado.

La desaparición del Fonden, que llegó a alcanzar hasta el último momento la suma de 6 mil 861 millones de pesos, ha representado un desequilibrio en las finanzas públicas de estados, municipios y Federación ante los últimos acontecimientos meteorológicos en el territorio nacional. Las entidades federativas, entonces, están desprotegidas ante los desastres naturales. Es por eso que es urgente crear un nuevo fondo que proteja a todas las personas, indicó.

También mencionó que el Gobierno Federal no brindó y tampoco ha ofrecido claridad, ni ha transparentado el destino de esos recursos millonarios que servían para apoyar a las familias y a las poblaciones más desprotegidas. Es decir, se eliminó este fondo de reserva para situaciones catastróficas, y no fue reemplazado por algún otro instrumento o institución que tuviera como objeto la prevención de riesgos y la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y viviendas dañadas por desastres naturales.

“Por tanto, consideramos urgente crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (FASDEN), así como el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para que el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios cuenten con un instrumento que facilite el acceso y la distribución de recursos para apoyar a las personas y familias ante los efectos de los desastres naturales”, agregó la legisladora por Yucatán.

Se debe evitar a toda costa la discrecionalidad en el reparto de apoyos a estados y municipios, y en ese mismo espíritu de transparencia, se propone establecer sanciones para quienes hagan mal uso de los recursos o los nieguen por razones de interés político.

Lo anterior busca reiterar el compromiso con la sociedad que deben tener los servidores públicos del ámbito federal, local y municipal, especialmente los que intervienen en el ejercicio de dichos recursos.

“Las y los diputados del PAN estamos conscientes del gran error que significó extinguir el Fonden, que apoyaba a millones de familias en situaciones derivadas de desastres naturales. No podemos permitir que estas decisiones arbitrarias sigan costando vidas humanas y patrimonios familiares”, aseveró.

Es por lo anterior que, en conjunto con el Grupo Parlamentario del PAN, la diputada exhortó a las demás bancadas de la Cámara de Diputados a aprobar la iniciativa, para que las y los mexicanos más vulnerables tengan un mecanismo que los proteja ante huracanes, sismos, inundaciones o muchos otros desastres naturales.