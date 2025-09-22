Diputada de Morena propone llevar café de Veracruz a Marte en nave espacial: ‘¿No saben que en el espacio se toma?’

La propuesta fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes la consideraron una distracción de los problemas fundamentales del sector cafetalero.

La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez, presidenta de la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura, afirmó que científicos veracruzanos desarrollaron una nave espacial para llevar café a Marte.

En su intervención durante una sesión local, la legisladora argumentó sobre la necesidad de posicionar el producto veracruzano en todos los ámbitos, incluso llevar el aroma del café veracruzano al espacio exterior.

“Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte, y yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio tiene que estar el aroma de nuestro café”, declaró la diputada Gutiérrez Pérez.

La propuesta fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes la consideraron una distracción de los problemas fundamentales del sector cafetalero. La diputada María Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, expresó que desde dicha comisión se han presentado ideas que, en su opinión, “carecen de seriedad”.

La legisladora calificó estas propuestas como “ocurrencias” que no atienden las necesidades reales de los productores.

“Duele y preocupa que en lugar de atender las verdaderas necesidades del sector, desde la comisión de cafeticultura se presenten ideas que poco o en nada ayudan a resolver los problemas de fondo”, señaló Córdoba.