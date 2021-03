Diputada de Morena llama ‘feminazis’ a defensoras feministas

Ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada federal por Morena, Melba Farías Zambrano, calificó como “feminazis” a las feministas que salen a protestar denunciando actos de violencia, vulneración de derechos y feminicidios, por no buscar un acercamiento con las autoridades.

Lo anterior, fue declarado por Zambrano, quien pertenece a la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, al intentar justificar el “Muro de la Paz”, que se colocó en Palacio Nacional de cara el 8M, para proteger el edificio de pintas por las feministas que marcharían rumbo a la explanada del Zócalo capitalino.

“Los canales de información se tienen que dar, pero yo como integrante de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, con las mujeres que van y nos piden la atención y se las hemos dado, hemos estado trabajando con ellas, pero no estoy de acuerdo en lo personal con los destrozos, con las pintas”, dijo.

“Debemos de proteger de alguna manera nuestros monumentos, pero los canales de comunicación no se deben de romper, no estoy de acuerdo con las feminazis, estoy de acuerdo con las mujeres, no con las feminazis”, subrayó.

Por: Vanguardia