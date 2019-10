Diputada cuestiona a secretario de Salud por falta de programas contra el dengue y le regala mosquito

Durante la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la Cámara de Diputados, la perredista Abril Alcalá Padilla cuestionó la falta de programas para combatir el dengue.

“Han dejado en el desamparo a los mexicanos ante el dengue, las cifras son claramente alarmantes en 2019 y usted sólo le dedicó 15 minutos en su mensaje”, cuestionó la legisladora, quien le hizo entre de un mosquito.

“Este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara, a lado del canal de Atemajac; yo se lo entrego señor secretario, no sé si se atreva usted a liberarlo, no sé si le asuste a los diputados y diputadas no saben lo que significa estar enfermo de dengue hemorrágico ojalá se lo pueda entregar al Presidente de mi parte a ver si así toma en cuneta este tipo de epidemias”, pidió la legisladora.

Por otro lado, la diputada panista Sylvia Violeta Garfias Cedillo increpó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, cuál era el costo de su vida, tras exigir una respuesta concreta porque, según expresó, se la ha pasado “cantinfleando”, en lugar de dar respuestas concretas. “Señor secretario renuncie o ya póngase a trabajar”, expresó.

“Y déjeme decirle con todo respeto secretario que su vida vale menos que la mía. Y no porque yo quisiera. Yo quisiera que la vida de todos los mexicanos valiera lo mismo. El problema es que ustedes han disminuido la esperanza de vida en este país”, dijo la diputada al funcionario federal.

Fuente: Vanguardia