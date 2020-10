Diego Santoy Riveroll, “El Asesino de Cumbres”, podría salir libre, revelan

Diego Santoy Riveroll, conocido como “El Asesino de Cumbres”, podría salir libre, y es que su caso fue reabierto.

Según Saskia Niño de Rivera en su columna para El Universal titulada “Diego Santoy, ¿libre?“, Riveroll, quien está ecluido en un penal de Nuevo León, aun aceptando su culpabilidad en algunos de los hechos imputados, tiene grandes posibilidades de salir libre, ya que su caso fue reabierto este año.

“La razón por la que mi expediente se está volviendo a abrir, es porque mi declaración ante el Ministerio Público se consiguió de manera ilegal. Se llevó a cabo de forma ilícita y por ende la anularon”, indica que le comentó el acusado a Niño de Rivera.

Agregó:

“Yo nunca he negado los hechos. Lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal”.

La activista y fundadora de Reinserta afirma que “en febrero pasado, fue notificado que dado a que no tuvo representación legal en los careos que todos vimos por televisión, los careos se tenían que volver a realizar. Según consta en el expediente, en las audiencias no hubo debido proceso, y algunas se llevaron a cabo sin la parte afectada. Más de una década después, Santoy podría aproximarse a la libertad por el cúmulo de errores, no necesariamente por su inocencia!”.

“No había duda que me iban a sentenciar. Aun yo no habiendo matado a esos niños, la persona que tenía que fallar a mi favor no lo hizo ya que mi sentencia vino por parte de los medios. Era demasiada la presión que tenía el juez por fallar a mi favor”, señala.

Por: El Imparcial