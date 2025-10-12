Dictan prisión preventiva a Lex Ashton, agresor del CCH Sur

Un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Lex Ashton “N”, señalado por asesinar a un estudiante del Colegio de ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM el pasado 22 de septiembre de 2025.

La audiencia se llevó a cabo este sábado 11 de octubre en las salas de juicios orales ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La defensa del joven de 19 años de edad solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el jueves 16 de octubre de 2025 cuando se defina si es o no vinculado a proceso.

Tras recibir el alta hospitalaria en la previa, Lex Ashton “N” fue detenido por autoridades de la Ciudad de México por el asesinato de un compañero y el intento de homicidio a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

Inmediatamente después de salir del Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por lesiones derivado del hecho, el joven de 19 años fue capturado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ashton “por el delito de homicidio calificado y el de tentativa de homicidio”, según indicaron a la salida del nosocomio.

El 22 de septiembre de 2025, Lex Ashton ingresó al CCH Sur (plantel de educación media superior) y atacó con una guadaña a Jesús Israel “N”, de 16 años de edad , quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel que intentó detenerlo, quien se encuentra en el hospital.

El agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, resultando con un coágulo en la cabeza y fracturas en ambas piernas, lesiones por las que fue dado de alta este día.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Con información de López-Dóriga Digital