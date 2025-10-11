Dictaminarán reforma a Ley de Amparo el próximo lunes

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, informó que el próximo lunes dictaminarán la minuta de la reforma en materia de amparo.

En entrevista, informó que la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda se llevará a cabo unas horas después de que concluyan las audiencias que comenzaron este viernes para analizar las modificaciones.

Dijo que las audiencias están convocadas para iniciar a las 11:00 horas y concluir a las 15:00 horas del lunes, mientras que la reunión para dictaminar la minuta está prevista para las 18:00 horas.El legislador aseguró que hay disposición de su bancada para realizar modificaciones de fondo a la minuta del Senado.

«Claro que no solamente hay disposición, sino que como Cámara revisora tenemos la obligación de hacer nuestro papel como Cámara revisora sobre una minuta que viene del Senado», indicó.

Información tomada de Agencia Reforma