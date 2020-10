Dice AMLO que sus antecesores tenían tan abandonado el sureste del país que “no les interesaba ni para robar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya le llegó la hora al sureste” y es que reprochó que sus antecesores abandonaron esta zona de la República Mexicana. Incluso, advirtió, que tampoco les interesaba para robar, por lo que se comprometió a impulsar proyectos económicos que beneficien a los habitantes de la zona.

“Tenían tan abandonado el sureste que no les importó privatizar las vías del ferrocarril. No les importaba, no les interesaba el sureste ni siquiera para robar. Tenían abandonado por completo el sureste, y ahora es distinto ahora se atiende a esta región que quedó en el abandono durante mucho tiempo”, refirió.

Durante la presentación de avances del Programa Nacional de Reconstrucción en Tehuantepec, Oaxaca, el mandatario federal agregó que a pesar de que quisiera que las cosas en este estado avanzaran mucho más rápido continúan “levantando al elefante que nos dejaron, un elefante echado, flojo, reumático, mañoso, eso era el gobierno”.

Añadió que a pesar de ello “ya ven cómo somos de perseverantes, de tercos por eso el conservadurismo no va a poder porque no nos vamos a cansar”.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que su administración tiene claro que se debe trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo federal para seguir “escribiendo las mejores páginas del estado”.

Apuntó que en diciembre se culminará con la reconstrucción de todas las escuelas de la entidad, las cuales resultaron dañadas por el sismo del 2017. Agregó que se atienden 109 monumentos históricos, 12 mercados y más de 18 mil viviendas afectadas. Aprovechó para expresar que existen expresiones políticas erradas, y siempre se puede elegir por la transformación en beneficio del pueblo.

“Es oportuno reiterarle a México que así cómo hoy hay expresiones políticas que se equivocan en el rumbo, en Oaxaca tenemos claro que hay que trabajar de la mano del pueblo”, refirió. Mientras que, el subsecretario de la Sedatu, David Cervantes, informó que se han invertido 761 millones de pesos para realizar más de mil 502 acciones de recuperación en Tehuantepec.

Finalmente la presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Martínez aplaudió que Lopez Obrador no llegara a prometer sino a presentar resultados para recuperar la zona del Itsmo.