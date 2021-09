Dice AMLO que no quiere estatuas, calles u obras que lleven su nombre

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no quiere estatuas ni que se use su nombre para denominar alguna calle u obra como homenaje a su persona.

Lo anterior fue detallado por López Obrador en la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, donde afirmó que el mejor homenaje que se le puede hacer a un dirigente social es seguir su ejemplo.

“Acerca de las estatuas, solo las que tengan que ver con la cultura, porque ya es tiempo de no rendir culto a las personalidades. En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar alguna escuela u hospital, nada absolutamente”, refirió

“El mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes o heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, argumentó el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que sí está de acuerdo en que el Gobierno de la Ciudad de México coloque en avenida Paseo de la Reforma la estatua de una mujer indígena en el sitio donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón.

“Estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner, en donde estaba la glorieta Colón, que se va a ubicar, eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico, cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico, y es lo tenemos que exaltar”, expuso.

“¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que se ponga la cabeza estilizada de una mujer olmeca si es la cultura madre?”, apuntó.