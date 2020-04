Dice AMLO que malestar contra su gobierno es de la élite y no social

“De lo que no tengo duda es de que todo ese malestar, que no es un malestar social sino de un sector de la élite, tiene que ver con que ya no hay privilegios, ya no se permite la corrupción, ya no hay condonación de impuestos, que los medios ya no tienen las canonjías que tenían antes, ya no hay pago a columnistas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hacen el ridículo quienes promueven noticias falsas, y agregó que esas personas, sobre todo los políticos, cada vez se van desgastando más. “Es lo mismo con los medios: no tienen credibilidad si sus articulistas no son serios, si son tendenciosos porque están al servicio del poder económico. Pues ya nadie los lee, nadie los toma en cuenta”.

Por eso, indicó en su conferencia de prensa, no hay que preocuparse.

“También hay que tener en cuenta que el alcance de las redes es limitado. No porque no haya internet, sino porque no se usa todo el internet para estar en las redes. Los jóvenes usan el internet para la recreación, para el deporte. No hay que preocuparse mucho por eso [las noticias falsas y la manipulación] y tenerle confianza a la gente. Confiar mucho en la gente, en el juicio práctico que tiene la gente. Poco a poco van quedando al descubierto los que mienten, los que no dicen la verdad”.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, dijo que “quisieran sectores económicos, no todos, que aplicáramos las mismas receta de antes. Frente a la crisis: créditos del FMI, que el pueblo se apriete el cinturón, subsidios fiscales, salvamentos, rescates. Ya no. Tenemos que proteger primero a los pobres. No pueden seguir habiendo Fobaproas”.