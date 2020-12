Dice AMLO que 71% de mexicanos desea que siga gobernando

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su mansaje por el segundo año de su gobierno que “no todo es perfecto” y que “el 71 por ciento” de los mexicanos apoya su gobierno.

Durante su discurso en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que “no todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso. Estamos consientes de que existe oposición y eso es legitimo y normal de una democracia”.

“En la ultima encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71 por ciento de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos, eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo”, dijo el mandatario.

López Obrador recordó también la frase del Benito Juárez, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, para posteriormente agradecer la confianza de la ciudadanía.

“Amor con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia”.