Dice AMLO no ser partidario de “regular” las redes sociales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que no es partidario de la censura ni de la regulación de los medios de comunicación y las redes sociales.

“Yo soy partidario de que no se regule lo que se tiene que ver con los medios de comunicación (…). No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.

Sobre la iniciativa del senador Ricardo Monreal de regular las redes sociales, el titular del Ejecutivo llamó a que no haya ningún mecanismo de regulación, sobre todo de particulares.

“Que en las redes hay ataques, hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse”, expresó.

López Obrador reiteró que no le gustó lo que hicieron los dueños de “plataformas famosas”, cuando silenciaron al expresidente Donald Trump.

El martes, Ricardo Monreal anunció aplazó tres semanas la entrega de la iniciativa para regular las redes sociales, para poder enriquecer la iniciativa y presentarla de manera formal.

Monreal agregó que la propuesta sobre la regulación de las plataformas sociales requiere llevar a cabo un debate con argumentos serios y precisos. Es un tema, dijo, que las mismas empresas de redes sociales han reconocido como “ineludible”.

La iniciativa, señaló, busca es eliminar cualquier riesgo que ataque el derecho a la información de los usuarios.

“Es necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia y la libertad de expresión y manifestación”, sentenció.