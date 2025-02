Diálogo con criminales, «siempre sale mal», afirma Harfuch

Luego de celebrar que desde el sexenio pasado se tiene una “estrategia clara” en materia de seguridad, García Harfuch pidió la ayuda de los diputados morenistas para dejarle claro a la ciudadanía que “tiene autoridades con las que puede contar” y que “las organizaciones criminales son quienes generan la violencia en nuestro país”. Foto @DiputadosMorena

Fernando Camacho Servín

31 de enero de 2025 18:15

Cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales “es un espejismo y siempre, siempre sale mal”, pues la responsabilidad de las autoridades es combatirlas, con respeto a los derechos humanos, para proteger a la ciudadanía, subrayó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al intervenir hoy en la plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados –donde fue recibido como una celebridad, e incluso con gritos de “¡guapo!” por parte de algunas legisladoras), el funcionario aseguró que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se privilegia la investigación y la inteligencia contra los grupos delincuenciales, por encima del uso de la fuerza.

Asimismo, recalcó que la estrategia de atender las causas de la violencia, iniciada en la administración de Andrés Manuel López Obrador, debe correr “de forma paralela” con la realización de operativos para detener a presuntos criminales, pues “los delitos no bajan, si no detenemos a quienes los cometen”.

Ante los diputados morenistas, García Harfuch expuso los cuatro ejes del plan de seguridad de este gobierno, el primero de los cuales es la atención de las causas estructurales de la violencia. “Estamos convencidos de la prevención del delito, la oportunidad a los jóvenes, la oportunidad de empleo. (…) Esto nos va a permitir reducir las desigualdades y generar oportunidades”.

El segundo punto es el relativo a la “consolidación de la Guardia Nacional”, que al haber pasado bajo el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá la oportunidad de experimentar un desarrollo estable. “Va a garantizar su estabilidad, su crecimiento, su desarrollo y el fortalecimiento de sus capacidades”, dijo.

El funcionario indicó que el tercer punto de la estrategia se refiere al “fortalecimiento de la inteligencia y la investigación”, y resaltó que con las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados, se le dieron facultades de investigación a la SSPC, lo cual se traducirá en la disminución de los índices delictivos.

“En lugar de que las instituciones trabajen de manera aislada, hacemos que se puedan coordinar estos esfuerzos para tener productos de inteligencia operables, y al tenerlos, eso se traduce en detenciones, porque si bien estamos hablando de la atención a las causas (de la violencia), también partimos de una premisa muy sencilla: los delitos no bajan, si no detenemos a quienes los cometen”.

García Harfuch recalcó que la estrategia debe combinar ambos elementos al mismo tiempo. “Si bien se atiende a las causas, de manera paralela se hacen operativos fuertes por parte del gabinete de seguridad para detener a generadores de violencia, que tanto daño le hacen a nuestro país”.

Asimismo, puntualizó que “se está fortaleciendo el Centro Nacional de Inteligencia” y que la subsecretaría de investigación e inteligencia ya ha empezado a dar resultados. “En diciembre, en enero, ha habido operaciones fuertes ya, con objetivos relevantes detenidos, que han realizado nuestros compañeros de investigación. Nuestro objetivo es privilegiar nuestro trabajo de investigación e inteligencia sobre la fuerza”.

El cuarto eje de la estrategia de seguridad, añadió, es la coordinación al interior del gabinete de seguridad (formado por la SSPC, la Sedena, la Semar y la FGR), pero también entre éste y las policías estatales y las fiscalías locales.

“El 80 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país son delitos del fuero común. Si no trabajamos con las entidades federativas, si no colaboramos de manera coordinada con las policías estatales, con las fiscalías locales, difícilmente podremos abatir estos delitos”, aceptó el funcionario, quien subrayó que “a la ciudadanía no le importa si un delito es del fuero común o del fuero federal. Lo que no quiere es ser víctima de un delito”.

Como resultado de dicha política de coordinación, resaltó, en los 4 meses del actual gobierno “se han detenido más de 10 mil personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 90 toneladas de droga, se han asegurado más de 5 mil armas de fuego, se han asegurado cualquier cantidad de vehículos blindados y no blindados”, lo cual se traduce en una reducción de los recursos económicos en manos de los grupos criminales.

Luego de celebrar que desde el sexenio pasado se tiene una “estrategia clara” en materia de seguridad, García Harfuch pidió la ayuda de los diputados morenistas para dejarle claro a la ciudadanía que “tiene autoridades con las que puede contar” y que “las organizaciones criminales son quienes generan la violencia en nuestro país”.

En ese contexto, el secretario hizo énfasis en que “cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo. Siempre, siempre, siempre sale mal. La autoridad tiene la responsabilidad de combatir, obviamente siempre con el respeto a los derechos humanos, a todas las organizaciones criminales con una finalidad: proteger a la ciudadanía de nuestro país”.