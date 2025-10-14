Detienen en Tabasco a ‘Beto Coca’, presunto operador de ‘La Barredora’

En Centla, Tabasco, fue detenido Humberto «N», Beto Coca, identificado como uno de los operadores regionales del grupo delictivo La Barredora y distribuidor de droga.

De acuerdo con información de de autoridades federales la captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

La detención se llevó a cabo cuando los agentes llevaban a cabo «recorridos de seguridad, vigilancia y prevención del delito, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla».

Humberto «N» de 46 años, Beto Coca, fue capturado en compañía de su pareja sentimental, identificada como Luisa Irasema “N”, La Señora, de 44 años.

A los presuntos integrantes de La Barredora les fueron aseguradas dosis de mariguana y un vehículo Volkswagen Teramont de color gris.

Los presuntos miembros de La Barredora, una organización delictiva que opera en los estados de Tabasco y Chiapas y que era encabezada por el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena (quien enfrenta un proceso penal del fuero común), fueron puestos a disposición del Ministerio Público.