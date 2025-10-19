Detienen en Chiapas a seis miembros del Cártel de Sinaloa

Autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron en Chiapas a seis hombres que se identificaron como miembros del Cártel de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la fuerza interinstitucional realizaban patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero Tapilula a Rayón.

Al ver la presencia policial, una camioneta intentó darse a la fuga, lo que motivó su persecución. La unidad fue detenida a la altura del hotel Las Cabañitas.

Dentro de la camioneta viajaban seis hombres, los cuales fueron detenidos en posesión de:

12 armas largas tipo cuerno de chivo
mil 640 cartuchos de calibre 7.62×39
89 cartuchos de calibre 7.62×51
110 cartuchos de calibre 5.56×39
36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62×39
4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartuchos calibre 5.56×40
2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62×51
1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62×51
12 chalecos balísticos con placas
2 cascos balísticos
2 pantalones de color caqui
2 guerreras color verde militar
1 marro brechador
220 ponchas llantas metálicas
Los seis detenidos se identificaron como Adolfo N. y Junior N., originarios de Guatemala, así como los mexicanos Juan N., Hernán N., Eduardo N. y Luis N.

Todos afirmaron pertenecer al Cártel de Sinaloa.

Los sujetos y objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con información de López-Dóriga Digital

