Detienen al ‘Viejón’, líder de una fracción de La Barredora en Guanajuato

Fuerzas federales detuvieron a Gustavo “N”, alias Viejón y considerado jefe del grupo delincuencial La Barredora, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”,… pic.twitter.com/Vw6WPKU3XV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 29, 2025

La detención, llevada a cabo en Jalisco, fue anunciada en redes sociales por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien apuntó que el Viejón era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad federal y del Gobierno de Guanajuato.

El titular de SSPC destacó que este líder de La Barredora estaba vinculado vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.

También es señalado por agresiones contra otros grupos delincuenciales y corporaciones de seguridad principalmente en Guanajuato.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos”, apuntó el funcionario federal.

En la detención del Viejón , líder de La Barredora, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, SSPC, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo de ello es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios”, señaló García Harfuch en su mensaje en su cuenta de X.

Con información de López-Dóriga Digital