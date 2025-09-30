Detienen al ‘Viejón’, líder de una fracción de La Barredora en Guanajuato

Fuerzas federales detuvieron a Gustavo “N”, alias Viejón y considerado jefe del grupo delincuencial La Barredora, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención, llevada a cabo en Jalisco, fue anunciada en redes sociales por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien apuntó que el Viejón era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad federal y del Gobierno de Guanajuato.

El titular de SSPC destacó que este líder de La Barredora estaba vinculado vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga.

También es señalado por agresiones contra otros grupos delincuenciales y corporaciones de seguridad principalmente en Guanajuato.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos”, apuntó el funcionario federal.

En la detención del Viejón , líder de La Barredora, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, SSPC, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo de ello es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios”, señaló García Harfuch en su mensaje en su cuenta de X.

Con información de López-Dóriga Digital

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua