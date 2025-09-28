Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió por una cirugía estética

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años de edad que falleció por una cirugía estética, fueron detenidos este sábado por las autoridades del estado de Durango, ya que estarían involucrados en la realización de este procedimiento en la menor.

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó a Infobae México la detención de ambas personas, quienes son identificados como Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”.

Sonia Yadira De la Garza, fiscal general del estado, detalló que la aprehensión de la madre se efectuó por los delitos de omisión de cuidado como autora directa y cómplice de su pareja; falsificación de uso de documento por alterar la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole, así como por usurpación de profesión al presuntamente ingresar a las cirugías estéticas sin tener acreditaciones.

En lo que respecta a Víctor Manuel “N”, se le acusa de realizar el procedimiento médico en complicidad con la madre, así como de efectuar la cirugía sin el consentimiento de su padre biológico.

Ambos se encuentran a disposición del Ministerio Público y la fiscal detalló que buscará la prisión preventiva en el proceso legal en su contra.

El padre de la menor, Carlos Arellano, denunció que no había dado su consentimiento para que fuera sometida a una cirugía estética, la cual se llevó a cabo por el padrastro, de acuerdo con información consultada por esta casa editorial a la Fiscalía del Estado, y con consentimiento de la madre.

De acuerdo con su testimonio, brindado a Mr. Doctor, la madre de la adolescente le dijo que el pasado 11 de septiembre viajarían a la sierra de Durango para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19, por lo que estarían incomunicados por falta de señal.

El padre detalló que el 15 de septiembre fue notificado por su exesposa de que la menor se encontraba hospitalizada y grave, por lo que al llegar a la Clínica Santa María de Durango la encontró en estado de coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, presuntamente derivado del Covid-19.

“La verdad no sabía más. Ya no pude hablar con mi hija, ya estaba en coma, no hubo forma”, afirmó Arellano.

De acuerdo con las autoridades, la causa de muerte de la menor fue un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

El padre también relató a El Sol de México que durante el velorio localizó en el cuerpo de su hija las cicatrices quirúrgicas y los implantes, evidenciando el procedimiento de aumento de seno, por lo que exigió se investigara la causa de muerte.

En días recientes, el medio hermano mayor de Paloma Nicole, Christopher Olivas, compartió un video en redes sociales en el que afirmó que su familia ha comenzado a recibir acoso y amenazas de muerte tras la difusión del caso.

Además, pidió respeto para la adolescente e instó a las personas a esperar que las autoridades concluyan las investigaciones del caso.

Por su parte, el pasado 23 de septiembre la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) solicitó la suspensión provisional para el cirujano Víctor “R”, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias.